Braunschweiger Temposünder zwei Monate ohne Führerschein

Geschwindigkeitskontrollen gab es am Donnerstagabend auf der Hansestraße in Braunschweig.

Mit mehr als 100 Kilometern pro Stunde war ein Autofahrer am Donnerstagabend auf der Hansestraße unterwegs. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, nahm die Verfügungseinheit für Verkehrsüberwachung Geschwindigkeitskontrollen dort in der Zeit zwischen 18.05 und 20.20 Uhr Geschwindigkeitskontrollen vor.

Im überwachten Bereich beträgt die Höchstgeschwindigkeit 50 km/h. Das schnellste gemessene Fahrzeug war mit einer Geschwindigkeit von 103 km/h unterwegs. Gemäß der Novelle der Straßenverkehrsordnung reiche bereits eine Geschwindigkeitsübertretung von 21 km/h für ein einmonatiges Fahrverbot aus. In diesem Fall sehe der Bußgeldkatalog sogar ein zweimonatiges Fahrverbot sowie ein Bußgeld von 280 Euro vor. Insgesamt wurden bei der Kontrolle am Donnerstag 31 Verstöße festgestellt. red