Kita-Notbetreuung in Braunschweig nahezu ausgelastet

Die Zahl der Kinder in der Notbetreuung der Braunschweiger Kitas und Tagespflegeeinrichtungen ist deutlich gestiegen, seitdem vor zwei Wochen die Notbetreuung in Niedersachsen ausgeweitet wurde. Seit dem 24. April haben Eltern aus deutlich mehr Berufsgruppen einen Anspruch auf eine Notbetreuung ihrer Kinder in den Braunschweiger Einrichtungen.

Die Zahl der Kinder in der Notbetreuung habe sich seitdem mehr als verdreifacht, teilt die Stadtverwaltung auf Anfrage mit. Am Dienstag dieser Woche seien 750 Kinder im Vorschulalter in der Notbetreuung gewesen: 687 in den Krippen und Kindergärten, weitere 70 in der Tagespflege. Am 17. April, also eine Woche, bevor landesweit die Notbetreuung ausgeweitet wurde, waren es nur 225 Kinder, davon 19 in der Tagespflege. In 55 Braunschweiger Kitas war zum damaligen Zeitpunkt keine Notbetreuung erforderlich - mittlerweile sind es nur noch 13 Einrichtungen, in denen keine Notbetreuung erforderlich ist.

In Braunschweig stehen im vorschulischen Bereich insgesamt rund 9.500 Betreuungsplätze zur Verfügung. Die Einrichtungen waren vor Corona fast alle ausgelastet. Das Land Niedersachsen hat die Träger und Kommunen zu Beginn dieser Woche dazu angehalten, die Betreuung auf 8 bis 10 Prozent hochzufahren.

„Mit aktuell mehr als 750 Kindern in Kitas und Kindertagespflege wird die Quote von 8 Prozent im Vorschulalter in Braunschweig bereits heute knapp erreicht“, heißt es auf Anfrage aus der Kommunikationsabteilung der Stadtverwaltung. In den nächsten Tagen starte die Notbetreuung an weiteren Standorten.

In der Schulkindbetreuung für Grundschüler hat sich die Zahl der Kinder in der Notbetreuung ebenfalls verdreifacht: Am 17. April befanden sich rund 50 Kinder pro Tag in der Notbetreuung, inzwischen wird die Schulkindbetreuung von rund 150 Kindern genutzt.