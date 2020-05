Braunschweiger Polizei fahndet nach Flaschenwerfern

Nach einer Sachbeschädigung durch einen Flaschenwurf sucht die Polizei weitere Zeugen für das Geschehen. Wie es in einer Mitteilung heißt, meldete eine 23-jährige Frau am vergangenen Freitag, 1. Mai, gegen 2.15 Uhr einen lauten Knall in der Bergstraße im Östlichen Ringgebiet bei der Polizei. Die eingesetzte Funkstreifenbesatzung stellte an einer Wohnung im Erdgeschoss eine beschädigte Fensterscheibe fest.

Unbekannte Täter hatten offensichtlich eine mit Farbe gefüllte Glasflasche dagegen geworfen. Durch Farbspritzer wurde neben der Hausfassade auch das Innere der Wohnung sowie ein geparkter Wagen beschädigt.

Erste Zeugenaussagen beschrieben zwei unbekannte Tatverdächtige, die ungefähr 1,70 bis 1,75 Meter groß und schlank waren. Beide Verdächtige trugen während der Tat dunkle Kleidung, hatten Rucksäcke dabei und waren mit Fahrrädern unterwegs.

Wer Hinweise zu den beiden Personen oder dem Tatgeschehen machen kann wird gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer (0531) 476-2516 in Verbindung zu setzen. red