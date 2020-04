Diebe brechen in Braunschweiger Juweliergeschäft ein

Braunschweig. Einbrecher sind in der Nacht zum vergangenen Freitag in ein Juweliergeschäft am Handelsweg eingebrochen.

Wie die Polizei meldet, hatte die 49-jährige Inhaberin ihr Geschäft am Donnerstagabend ordnungsgemäß verschlossen. Am Freitagmorgen habe dann eine 46-jährige Frau Einbruchsspuren an der Eingangstür des Geschäftes bemerkt und die Polizei verständigt. Die Diebe erbeuteten, so berichten es die Beamten, diverse Schmuckstücke, Bargeld und weitere Gegenstände und flüchteten unerkannt. Der Wert der Beute wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.