Keine Kundgebung, kein Demonstrationszug, kein Internationales Fest im Bürgerpark. Die Corona-Pandemie verhindert, dass Braunschweigs Gewerkschaften den Tag der Arbeit in gewohnter Form begehen. Eine Ersatzlösung wurde gesucht und gefunden. Das Ringgleis spielt dabei eine wichtige Rolle.

„Wir waren im Grunde fertig. Die Redner hatten zugesagt. Es stand sogar schon fest, welche Gruppe im Bürgerpark wo ihren Stand aufstellen wird“, sagt Michael Kleber, DGB-Regionsvorsitzender, zum Stand der Vorbereitungen. Mehr als 7000 Besucher waren erwartet worden. Doch daraus wurde nichts.

Denn seitens des DGB wurde entschieden: Erstmals seit Gründung des Deutschen Gewerkschaftsbundes im Jahr 1949 wird der Tag der Arbeit nicht öffentlich begangen. Kleber: „Stattdessen beginnt um 11 Uhr eine bundesweite Internetübertragung mit Interviews, Solidaritätsbotschaften und einem breiten kulturellem Programm.“ Der Bundesverband habe dazu auch den Braunschweiger Lyriker und Satiriker Thorsten Stelzner eingeladen, der durch sein Corona-Gedicht deutschlandweit bekannt wurde.

Allerdings, so Kleber, hätten auch die Gewerkschafter der Region nach Möglichkeiten gesucht, ihren Anliegen, die in diesem Jahr unter dem Motto „Solidarisch ist man nicht alleine“ stehen, in die Öffentlichkeit zu tragen. Trotz der Corona-Einschränkungen.

Kleber kündigte an: „Am 1. Mai werden wir Transparente aufstellen. Das größte wird in der Nähe der VW-Halle stehen. Viele kleinere Plakate werden wir am Ringgleis aufstellen. Das Ringgleis bietet ausreichend Platz. Dort kommt man sich nicht zu nahe.“ Kleber betonte ausdrücklich: „Trotz der Plakat-Aktion: Es wird keine Kundgebung und auch keinen Demonstrationszug geben. Gesundheit und Sicherheit gehen vor.“

Im Mittelpunkt der Plakat-Aktion werden fünf Anliegen der Gewerkschafter stehen, so der Regionsvorsitzende: „Dank an all die Kolleginnen und Kollegen, die jetzt das Land am Laufen halten. Solidarität mit all den Beschäftigten, die die Pandemie trifft und die um ihren Arbeitsplatz bangen, in Kurzarbeit müssen oder durch Kinderbetreuung gebunden sind.“

Zudem, so der Gewerkschafter, „wollen wir unserer tiefen Sorge Ausdruck verleihen, dass die Pandemie zu einem Erstarken von Nationalismus und Rassismus führt. Was es zu verhindern gilt. Und es geht natürlich auch um die Kosten der Pandemie: Wir vertreten die Auffassung, dass nicht die Schwächeren mit Sparprogrammen im Sozialbereich die Corona-Folgen zahlen dürfen. Wir wollen diskutieren über die Vermögenssteuer, die Finanz-Transaktionssteuer, die Erbschaftssteuer sowie ein Sparprogramm bei der Rüstung.“

Der fünfte Schwerpunkt sei von der örtlichen DGB-Jugend, dem Jugendbündnis Braunschweig, gesetzt worden und betreffe die Zukunft der Stadt. Im Internet, so der Regionsvorsitzende, sei bereits eine Diskussion zur Forderung angestoßen worden, die laute: „Wir wollen eine Stadt, die nicht an kommerziellen, kapitalistischen Interessen ausgerichtet ist, sondern an sozialen, ökologischen, kulturellen, gemeinnützigen Grundsätzen.“