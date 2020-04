Braunschweiger Zoo-Tiere müssen noch länger warten

Ihre Hälse werden immer länger. Mücke, Grumpi, Chanel, Petra und all die anderen verstehen die Welt nicht mehr. Die Waschbären im Stöckheimer Zoo, das „Empfangspersonal“ gleich rechts hinterm Eingang, haben seit Wochen keine „frischen“ Menschengesichter mehr gesehen, nur immer ihre Tierpfleger. Und die geben sich alle Mühe, ihre Pappenheimer bei Laune zu erhalten, damit sie nicht auf dumme Gedanken kommen.

Ja, vor allem die Waschbären litten unter der Corona-Quarantäne, sagt Zoo-Kurator Peter Wilhelm und verfüttert ein paar Erdnüsse an die possierlichen Kletterbären. Wann der Zoo wieder öffnet? Der 33-Jährige vermag es nicht zu sagen. Seit Mitte März, als der Tierpark schließen musste, leben die Wilhelms allein mit ihren Tieren. Und den Kosten, permanent weiterlaufen.

In Magdeburg gehen die Menschen längst wieder in den Tierpark, in Berlin, Frankfurt und in anderen Städten auch. Doch Niedersachsen schiebt einer vorzeitigen Wiedereröffnung der Zoos weiterhin den Riegel vor. Warum? Niemand vermag die unterschiedliche Handhabung in den einzelnen Bundesländern zu erklären. Bereits am 20. April, berichtet Zoo-Direktor Uwe Wilhelm, habe sein Bruder in Grömitz (Schleswig-Holstein) seinen Zoo wieder eröffnen können. „Uns lassen sie weiter schmoren.“

Auf Anfrage erklärt dazu Adrian Foitzik, Sprecher der Stadtverwaltung: „Zoos fallen unter die Verordnung des Landes vom 17. April und sind somit landesweit bis zum 6. Mai geschlossen. Wir als Kommune haben keinen Handlungsspielraum für Erleichterungen.“

Uwe Wilhelm bringt keine guten Neuigkeiten mit. Er verweist auf allerneueste Informationen, die er aus Hannover erhalten habe und in denen als Öffnungstermin nunmehr der 19. Mai genannt worden sei. Wie auch immer, die Wilhelms haben die Corona-Krise auch als Zeit der Solidarität erlebt. Erst spendete ein Unbekannter 20.000 Euro für die Tiere, dann packte eine Ärztin 4.000 Euro drauf – und dieser Tage gab ein unbekannter Spender noch einmal 1.750 Euro bei der Braunschweiger Zeitung ab. Hinzu kommen unzählige kleine Spendenbeträge und mehrere hundert Tierpatenschaften. Peter Wilhelm: „Das ist für uns alle überwältigend. Wir freuen uns schon darauf, die Tierfreunde bald in unserem Zoo begrüßen zu können.“