Das ist eine Meilenstein für die Fahrgäste der BSVG. Erstmals ist es möglich, in Echtzeit zu verfolgen, ob Braunschweigs Busse und Straßenbahnen pünktliche sein werden.

Nur in der Theorie fährt die BSVG nach Fahrplan. Stehen Bus oder Tram im Stau, ist die Pünktlichkeit dahin. sogar der Anschluss kann verpasst werden. Mit der Einführung des neuen Fahrgast-Informationssystems lässt sich nun am Handy oder am Monitor verfolgen, ob Busse und Bahnen tatsächlich pünktlich sind.

Das Mehr an Informationen erhalten Fahrgäste zunächst nur über die Fahrplan-Auskunft auf der Internetseite der BSVG oder über die App „BSVG Netz“. Geplant ist jedoch, dass diese Echtzeit-Informationen eines Tages auch an den Haltestellen abzulesen sind.

Doch das ist noch Zukunftsmusik. Denn das System befindet sich erst im Aufbau. Es funktioniert so: Jeder Bus und jede Straßenbahn verfügen über einen Bordrechner, auf dem der Fahrweg und der Fahrplan hinterlegt sind. Per Funk übertragen die Fahrzeuge ihre Position und die Uhrzeit an das rechnergestützte Betriebsleitsystem. Aber nicht mehr nur die Daten, die der Fahrplan vorsieht, sondern die Informationen für Bus- und Tramlinien in Echtzeit. „Fahrgäste können dann vor einem Umstieg sehen, ob sie folgende Busse und Bahnen noch erreichen“, sagt BSVG-Geschäftsführer Jörg Reincke.

Doch das System kann noch mehr: So wird es zum Beispiel möglich, auch Abfahrtzeiten zu Fahrzeugen abzurufen, die nicht von der BSVG betrieben werden. Weitere Betriebe außerhalb des Verbunds, deren Fahrzeiten in Echtzeit angegeben und über die App „BSVG Netz“ und die Fahrplanauskunft auf www.bsvg.net ausgeben werden, sind die Deutsche Bahn, Regiobus und die Üstra in Hannover.

Die BSVG sei zudem dabei, Hindernisse aus dem Weg zu räumen, sagt Reincke: „Im Moment arbeiten wir bei der Datenübertragung zwischen Fahrzeugen und dem Betriebsleitsystem noch über den Analogfunk. Da die Netzabdeckung nicht lückenlos funktioniert, können wir vorerst nur für etwa 80 Prozent der Fahrzeuge Echtzeit anzeigen.“ Aber: „Zeitnah werden wir auf den digitalen Mobilfunk umsteigen, dann wird die Abdeckung bei nahezu 100 Prozent liegen.“

Eine weitere Aufgabe sei: „Es muss noch geklärt werden, wie die Fahrgäste bei längeren Störungen über den Grund und die Dauer informiert werden können.“ Warten, bis auch diese Hürden genommen sind, will die BSVG jedoch nicht. Reincke: „Für unsere Fahrgäste ist das neue Informationssystem bereits jetzt ein deutlicher Qualitätssprung, von dem wir sie gerne jetzt schon profitieren lassen wollen.“