Schülerbeförderung in Braunschweig: Das gilt ab nächstem Montag

Am kommenden Montag, 27. April, öffnen die ersten Schulen wieder ihre Türen. Den Anfang machen Schüler des 9., 10. und 13. Jahrgangs an Haupt-, Real- und Gesamtschulen, deren Abschlussprüfungen bevorstehen. Auch die Abschlussklassen der berufsbildenden Schulen starten dann. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, wird bei der Braunschweiger Verkehrs-GmbH (BSVG) zunächst weiterhin der Ferienfahrplan gelten – dies reiche bei den zunächst geringen Schülerzahlen. Alle Hauptlinien fahren seit Anfang dieser Woche wieder im 15-Minuten-Takt, Ergänzungslinien weitgehend im 30-Minuten-Takt (alle Infos auf www.bsvg.net).

Die im Fahrplan von Montag bis Freitag mit „S“ und „SZ“ gekennzeichneten Schulzusatzfahrten, sowie die Buslinien 437, 464 und 481 fahren zunächst noch nicht wieder. Auch die aktuell gültigen Einschränkungen auf den Buslinien 426, 431, 435, 436, 442 und 461 gelten weiterhin.

Die kostengünstige Schülermonatskarte zum Preis von 15 Euro wie auch alle anderen Fahrausweise im Stadttarif Braunschweig sind in den Vorverkaufsstellen der BSVG, in den Automaten in den Straßenbahnen, im Internet auf www.bsvg.net/shop und in der App BSVG Netz erhältlich. Der Fahrerverkauf in den Bussen der BSVG ist momentan noch nicht möglich. Alle Schüler ohne Sammelschülerzeitkarte (SSZK) werden daher gebeten, Tickets im Vorverkauf zu erwerben.

Auch der Individualverkehr für einzelne Schülerinnen und Schüler zum Beispiel mit Behinderungen werde ab Montag, 27. April, wiederaufgenommen, so die Stadtverwaltung. Man ermittele dazu in Abstimmung mit den Schulen wöchentlich unter Berücksichtigung der schrittweisen Wiederaufnahme des Schulbetriebs den Bedarf. „Auf dieser Grundlage planen die Beförderungsunternehmen ihre Routen“, heißt es in der Pressemitteilung. „Für sie gelten neue Vorgaben zur reduzierten Anzahl der Kinder in einem Fahrzeug. So werden die Abstandsregeln beachtet.“

Ab Samstag, 25. April, gilt in Braunschweig eine Maskenpflicht, ab Montag dann ohnehin landesweit. Das heißt unter anderem: Wer mit Bus und Straßenbahn fährt, muss einen Mund- und Nasenschutz tragen. „Die Stadtverwaltung bittet alle Eltern, ihre Kinder auf die Abstandsregeln hinzuweisen und sie entsprechend mit einem Mund- und Nasenschutz auszustatten. Dies gilt auch für die Schülerinnen und Schüler, die in Kleinbussen und mit Taxen befördert werden.“

Am Montag, 4. Mai, beginnt an den Grundschulen der Unterricht für die Viertklässler. Laut der Stadt wird dann die Beförderung mit den bekannten Schulbussen zum Schulbeginn und zum Schulschluss gewährleistet. „Sofern die Unterrichtszeiten verändert werden, wird die BSVG mit den Schulen gegebenenfalls gesonderte oder zusätzliche Schulbusfahrten abstimmen“, kündigt die Verwaltung an. „Die Schulbusse bieten ausreichend Platz und wahren den Sicherheitsabstand der Schülerinnen und Schüler.“ Die Stadt regt an, den Schulweg bei Möglichkeit zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurückzulegen.

Ein wichtiger Hinweis für Eltern: „Wer seine Kinder selbst zur Schule bringt beziehungsweise abholt, sollte im Interesse des Infektionsschutzes die Schulgebäude nicht betreten und vor der Schule unter Wahrung der Abstandsregeln möglichst mit einem Mund-Nase-Schutz warten.“

An den Gymnasien beginnt der Unterricht für die Schüler des 12. Jahrgangs am 11. Mai. Schrittweise soll es dann an allen Schulen mit einzelnen Jahrgängen weitergehen. Die derzeitigen Pläne des Kultusministeriums sehen vor, dass die Jahrgänge 3, 9 und 10 ab dem 18. Mai folgen. Ab Ende Mai kämen dann Jahrgänge 2, 7, 8 und 11 hinzu sowie abschließend 1, 5 und 6 bis Mitte Juni.

