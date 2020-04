Corona-Virus würgt Braunschweiger Gastronomie ab

Frank („Harry“) Spolarczik steht vor seinem Lokal und schaut hinüber zum Rathaus – aber auch das bringt ihn nicht weiter. Davor sitzen junge Menschen auf einer kreisrunden Sitzbank in der warmen Mittagssonne und trinken etwas, verzehren mitgebrachte Speisen – und ein paar Meter weiter sind seine Außensitzplätze leer. Die Stadt will es so.

Wirte fordern Lockerung der Corona-Regeln

Die Sonne lacht, alle wollen draußen sitzen. Auch auf dem Platz der deutschen Einheit. Doch bis auf Weiteres ist Außengastronomie auch dort untersagt. Zu groß erscheint die Ansteckungsgefahr. Und das wollen Braunschweigs Gastronomen nicht länger so hinnehmen. Sie fordern eine Lockerung der Regeln – und einen Entschädigungsfonds zur Überbrückung der Krise.

„Man könnte doch die einzelnen Tische etwas auseinander stellen. Dann gäbe es überhaupt kein Problem“, schüttelt Spolarczik den Kopf. Er ist unzufrieden mit der Gesamtsituation. Seine Stimmung? „Gefühlsmäßig so um die drei minus.“ Und das so kurz vor seinem 60. Geburtstag am Freitag, den man mit Freunden in „Harrys Weinladen“ eigentlich groß feiern wollte. Daraus wird nun nichts.

Gedanken über die eigene Altersvorsorge

Seit Wochen hat Spolarczik keinen Gast mehr gesehen. Immerhin, durch seinen Weinverkauf kommt wenigstens etwas frisches Geld in die Kasse. Wie es weitergehen soll? Die Miete will bezahlt sein, die laufenden Kosten. Aber an die eigene Altersvorsorge gehen? Spolarczik ist nicht wohl dabei.

Und überhaupt. Die Gastronomen treffe die Corona-Krise am härtesten, hört man in der Branche. „Wir waren die ersten, die schließen mussten, und wir werden wahrscheinlich die letzten sein, die wieder aufmachen können“, sagt Dehoga-Kreisvorsitzender Bernd Weymann, er betreibt selbst eine Gastwirtschaft und weiß, wovon er spricht. Die Lage, sagt er, sei dramatisch. Man habe die Gastronomie vor Wochen „völlig unvorbereitet raus genommen“. Ein paar Tage habe man noch bis 18 Uhr öffnen können, dann der komplette Shutdown. Das habe für ihn den kompletten Verlust an Frischwaren bedeutet. „Ich habe die Sachen meinem Personal mitgegeben, als es in Kurzarbeit ging.“

Wirte, was nun? Er wisse, sagt Weymann, dass einige Rücklagen hätten, teilgefüllte Geschäftskonten, mit denen sie die Auszeit überstehen könnten. Nur, wie lange sollen sie so durchhalten? Und all die anderen? Es gebe viele, die keine Rücklagen erwirtschaften konnten, teils, weil sie noch nicht lange am Start sind. „Die sind jetzt total gekniffen.“ Einen Kredit aufnehmen? Das sei für viele gar nicht möglich, rechnet der Dehoga-Vorsitzende vor. „War 2019 kein positives Jahr war für den Antragsteller, dann sagen die Banken nein. Dann gibt es nichts. Sie fürchten, dass sie ihr Geld nicht zurück bekommen.“

Manche, wie er selbst, hätten immerhin eine Betriebsschließungsversicherung, für den Fall etwa, dass ein Wasserschaden auftritt oder ein Salmonellproblem, was ja auch hin und wieder geben könne. Doch eine solche Versicherung, sagt der Dehoga-Experte, greife hier eigentlich gar nicht. Der Fall sei schlicht und einfach nicht vorgesehen. Die Versicherer hätten sich aber zusammengesetzt und beschlossen, betroffenen Versicherungsnehmern ein Angebot zu unterbreiten, verbunden mit einer Abfindungserklärung. Doch soll man das Geld jetzt annehmen? Weymann: „Das Problem ist: Geht die Krise länger, hat man später keine Ansprüche mehr, weil man ja eine Verzichtserklärung unterschrieben hat.“

Kneipen-Inhaber oftohne Kurzarbeitergeld

Schlimm seien auch die inhabergeführten Betriebe dran, in denen der Inhaber als Geschäftsführer fungiere und sich selbst ein Gehalt zahle. In solchen Fällen gebe es keinen Anspruch auf Kurzarbeitergeld, da man ja nicht angestellt ist. Zwar könne der Wirt eine Stundung der Mietzahlungen aushandeln. Das helfe aber aber nur im Moment weiter, halte den Betrieb liquide. Nur, die Einnahmen, die jetzt fehlen, könne man später nicht zurück erwirtschaften. „Das Geld ist weg.“

Es müsse dringend eine staatliche Entschädigung her, sonst sehe es bitter aus. Weymann und andere sind sich sicher: Ohne staatliches Geld werden wir die Gastronomie in unserer Stadt nach der Krise nicht wieder erkennen. „30 Prozent der Gastronomen werden die Krise nicht überstehen.“ Die Braunschweiger Kneipenkultur werde eine andere sein.

Viel hänge jetzt von den Vermietern ab, die Verständnis für die Lage zeigen müssten. „Sie müssen sich fragen, ob sie den Mieter halten wollen.“ Motto: Solidarität in Corona-Zeiten ist die halbe Miete!