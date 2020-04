Braunschweiger Expertin rät: Maske nie an Kinn oder Hals „parken“

Im Corona-Krisenstab des Herzogin-Elisabeth-Hospitals (HEH) gehört Krankenschwester und Hygienefachkraft Bianca Behnke zum Team der Krankenhaushygiene, das Maßnahmen zum Schutz Mitarbeiter, Patienten und Besuchern festgelegt hat, um die Corona-Pandemie gut durchzustehen. In ihrem privaten Alltag, vor allem beim Einkaufen, fallen Bianca Behnke dagegen oft Verhaltensweisen auf, „die die Menschen eher gefährden als schützen“. Sie hat sich deshalb gefragt: „Wie können wir bereits präventiv außerhalb des Krankenhauses die Menschen schützen?“ Normalerweise schult die Hygienefachkraft das Krankenhauspersonal im HEH. Ihr Wissen und wichtige Tipps gibt sie nun an unsere Leser weiter.

Arten von Mund-Nasen-Schutz

Es gibt verschiedene Sorten eines Mund-Nasen-Schutzes: die sogenannte Community-Maske (genähter Mund-Nasen-Schutz), der normale chirurgische Mund-Nasen-Schutz, FFP2- und FFP3-Masken. Für den Otto-Normalverbraucher vollkommen ausreichend ist der selbstgenähte oder der normale chirurgische Mund-Nasen-Schutz. FFP-2 und FFP-3-Masken sind für medizinisches Personal vorzuhalten: Nicht nur, weil sie nur begrenzt verfügbar sind – ihre korrekte Anwendung setzt auch fachspezifisches Wissen voraus. Bei fehlerhafter Anwendung kann dies zu gesundheitlichen Schäden führen.

Anlegen Mund-Nasen-Schutz

Den Mund-Nasen-Schutz immer mit sauberen, gewaschenen Händen anlegen! Die Innenfläche des Mund-Nasen-Schutzes nicht berühren, um die Kontamination der Innenfläche mit Krankheitserregern zu vermeiden.

Den Mund-Nasen-Schutz nur an den Bändern beziehungsweise Ohrschlaufen anfassen und am Hinterkopf knoten oder über die Ohren ziehen.

Den Mund-Nasen-Schutz gut an das Gesicht anpassen. Zur Unterstützung haben viele Mund-Nasen-Schutze hierfür einen Metallbügel, der dem Nasenrücken angepasst wird. Wichtig ist, dass sich die Maske eng an das Gesicht anschmiegt und Mund und Nase vollständig abdeckt.

HEH-Hygienefachkraft Bianca Behnke. Foto: Herzogin-Elisabeth-Hospital

Tragedauer des Mund-Nasen-Schutzes

Einen einmal aufgesetzten Mund-Nasen-Schutz so lange tragen, bis wieder die Möglichkeit besteht, ihn mit sauberen Händen zu entfernen. Natürlich gibt es Situationen, in denen dies nicht perfekt händelbar ist. Darum ist es umso wichtiger, niemals die Innenseite des Mund-Nasen-Schutzes zu berühren.

Sollte dies doch passieren, ist man gut beraten, einen neuen Mund-Nasen-Schutz aufzusetzen. Zur Erklärung: Setzen Sie einen Mund-Nasen-Schutz auf, dessen Innenseite mit nicht sichtbaren Krankheitserregern verunreinigt ist, würden Sie diese mit Ihrer feuchtwarmen Atemluft schnell vervielfältigen.

Gleiches passiert, wenn Sie Ihren Mund-Nasen-Schutz zwischendurch am Kinn oder am Hals „parken“. Denn auch dort sammeln sich am Tag Krankheitserreger. Diese würden Sie dann beim Wiederaufsetzen Ihrem Körper zuführen.

Der Mund-Nasen-Schutz muss nach Durchfeuchtung gewechselt beziehungsweise entsorgt werden. Einmal-Masken (wie das Produkt schon sagt) werden nach einmaligem Gebrauch entsorgt. Community-Masken werden bei mindestens 60 Grad Celsius mit Vollwaschmittel aufbereitet. Sie sollten komplett trocken gelagert werden, denn durch Restfeuchte könnte es zu Sporenbildung kommen.

Am sichersten ist es, seine Maske vom ersten Aufsetzen mit sauberen Händen bis zum Absetzen durchzutragen.

Der Mund-Nasen-Schutz dient nicht nur dem Fremdschutz, sondern auch dem Eigenschutz, indem er verhindert, dass man sich mit den Händen im Mund- und Nasenbereich berührt. Diese Angewohnheit haben manche Menschen bis zu 800 Mal am Tag. Das sind die Eintrittspforten für Krankheitserreger, insbesondere Covid-19.

Handschuhe beim Einkaufen: Vermeintliche Sicherheit!

Viele Menschen ziehen vor dem Supermarkt Handschuhe an, um sich vermeintlich vor Krankheitserregern (Covid-19) zu schützen. Ein Handschuh bietet immer nur Grobschutz vor Grobschmutz (Eiter, Blut, Stuhlgang, Dreck, Schmutz, etc.).

In den meisten Fällen handelt es sich um Untersuchungshandschuhe. Wenn ein Otto-Normalverbraucher sich so einen Handschuh beim Einkaufen anzieht, dann muss er wissen, dass dieser Handschuh durchlässig ist, dass also Krankheitserreger in diesen Handschuh eindringen können. Durch langes Tragen der Handschuhe entsteht eine erhöhte Hautfeuchte. Das hat zur Folge, dass sich die Poren an den Händen öffnen und die Haut besonders aufnahmefähig für eingedrungene Krankheitserreger ist.

Des Weiteren ist erwiesen, dass eine normale Händehygiene (30 Sekunden Händewaschen mit Seife und Wasser sowie anschließendem Abtrocknen mit einem sauberen Handtuch) komplett ausreicht.

Eine zusätzliche Gefährdung entsteht dadurch, dass Handschuhe wie ein Schmutzmagnet wirken. Das liegt an den Materialeigenschaften des Handschuhs, der mehr Dreck anzieht als unsere Hände. Zwischen jedem Gegenstand, den Sie mit Ihrem Handschuh berühren, findet somit ein reger Austausch von Bakterien, Keimen und so weiter statt.

Handy regelmäßig desinfizieren

Das Handy ist ständiger Begleiter aller Altersgruppen. Ob in der Schule, am Arbeitsplatz, beim Arztbesuch, im Urlaub, im Krankenhaus... Überall dort lauert die Gefahr, dass wir am Ende mehr mit nach Hause nehmen, als uns lieb ist. So nehmen beispielsweise viele Menschen ihr Handy mit zum Einkaufen, aber auch mit auf die Toilette. Was früher die Zeitung war, ist heute das Handy.

So weit, so gut, wenn da nicht die Problematik mit dem Toilettenpapier wäre. Um Kolibakterien zu entfernen und nicht an die Hände zu bekommen, werden 16 Lagen Toilettenpapier benötigt. Werden diese nicht genommen, ist das auch nicht schlimm, sofern nach dem Toilettengang gründlich die Hände gewaschen werden. Dies macht leider nur ein geringer Prozentsatz unserer Bevölkerung. Nun kann sich jeder einmal überlegen, was an seinem Handy beziehungsweise an dessen Schutzhülle haften bleibt. Auch hier sind wir gut beraten, unser Handy regelmäßig zu desinfizieren.

Richtiges Verhalten beim Sport

Gerade in dieser besonderen Zeit ist Bewegung wichtig. Die sicherste Art, Sport zu treiben, ist draußen an der frischen Luft mit genügend Abstand zu anderen Sportbegeisterten. Auch hier sollte ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden. Gleiches gilt für Sportler, die aneinander vorbeilaufen oder -fahren. Der schnaufende und pustende Jogger sollte diesen Abstand noch einmal verdoppeln. Gerade weil wir beim Sport nicht mit Mund-Nasen-Schutz unterwegs sind. Um sich anzustecken, bedarf es zwar eines längeren Kontaktes unter kurzer Distanz, aber jeder Mensch sollte eine gewisse Form der Etikette wahren. Dazu gehört das Einhalten des geforderten Mindestabstandes – auch beim Sport.

