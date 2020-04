Tankstellenräuber bricht in Braunschweig sein Vorhaben ab

Ein bislang unbekannter Täter brach sein Vorhaben Ende vergangener Woche ab, als er einen Kunden im Verkaufsraum entdeckte. Am Freitagabend, 21.45 Uhr, betrat der maskierte Mann den Verkaufsraum einer Tankstelle am Wendenring und holte aus seiner Jacke eine Tüte hervor, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Als er offensichtlich einen weiteren Kunden entdeckte, brach er seine Forderung ab und flüchtete zu Fuß in Richtung Huttenstraße. Auffällig hierbei sei der Laufstil des Mannes gewesen, der auf eine Behinderung hindeuten könnte. Dennoch habe er recht schnell laufen können.

Der 22-jährige Mitarbeiter der Tankstelle beschrieb den Mann als etwa 28 bis 40 Jahre alt, etwa 1,85 bis 1,90 Meter groß, schlank und sportlich, bekleidet mit einem schwarzen Kapuzenpullover und einer dunkelblauen Jeans. Die Polizei ermittelt wegen versuchter räuberischer Erpressung. red