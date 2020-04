Hilfe für Studenten der TU Braunschweig, die in Not sind

Die Corona-Krise bringt auch viele Studenten der TU Braunschweig in Geldnot: Der Nebenjob fällt weg oder die Unterstützung der Eltern, doch die Miete läuft weiter. Wie die TU mitteilt, wird die Carolo-Wilhelmina-Stiftung helfen: „Sie vergibt Stipendien an Studierende, die Corona-bedingt in finanziellen Schwierigkeiten sind und bei denen infolgedessen die Fortführung des Studiums bedroht ist.“

Die Vergabe von Stipendien an bedürftige Studierende ist eine Kernaufgabe der Stiftung. Angesichts der aktuellen Lage habe sie eine neue Förderlinie aufgesetzt. Die Stiftung stellt demnach aus ihren Fördermitteln 45.000 Euro für 50 zusätzliche Stipendien zur Verfügung. „Gefördert werden Studierende, die durch die Corona-Pandemie einen Nebenjob zum Beispiel in der Industrie oder Gastronomie oder die finanzielle Unterstützung aus dem Elternhaus verloren haben“, erläutert die Universität. „Besonders häufig in Not geraten sind ausländische Studierende – sie können oft nicht auf ihre Eltern zurückgreifen, da diese in Gebieten leben, die jetzt selbst hart von der Krise getroffen sind.“

Das Stipendium in Höhe von 900 Euro soll Engpässe zum Beispiel bei Mietzahlungen, Krankenkassenbeiträgen oder einfach beim Kauf von Lebensmitteln schnell abmildern. Alle Infos zur Ausschreibung sind unter www.tu-braunschweig.de/fundraising/cw-stiftung ab sofort abrufbar. Die Bewerbungsfrist endet am 28. April 2020.

Mit einer Crowdfunding-Kampagne ruft die Carolo-Wilhelmina-Stiftung gleichzeitig zu Spenden auf. Denn der Bedarf an Stipendien sei groß, heißt es seitens der TU. Die Anzahl der betroffenen Studenten übersteige die Fördermöglichkeiten der Stiftung bei Weitem: „Helfen Sie mit, dass Studierende aufgrund der Corona-Krise nicht ihr Studium unterbrechen oder gar abbrechen müssen und schnelle finanzielle Unterstützung erhalten. Jede Spende zählt“, sagt die TU-Präsidentin Prof. Anke Kaysser-Pyzalla, die gleichzeitig Vorstandsvorsitzende der Carolo-Wilhelmina Stiftung ist.

