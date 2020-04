Braunschweiger Polizei fahndet nach Handtaschendieb

Mit Hilfe eines Bildes aus einer Überwachungskamera fahndet die Polizei nach einem bislang unbekannten Handtaschendieb.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte eine 75-jährige Frau am 28. Januar gegen 15 Uhr ihre Handtasche als gestohlen gemeldet, nachdem sie ein Café am Bohlweg in Braunschweig besucht hatte. Neben der Tasche waren auch das Handy, Bargeld und diverse Ausweispapiere gestohlen worden.

Durch die Aufzeichnungen einer Überwachungskamera konnte ein bislang unbekannter Mann als Tatverdächtiger ermittelt werden. Dieser trug am Tattag einen beigen Parka mit Fellbesatz. Ansonsten war er dunkel bekleidet mit einer dunklen Mütze auf dem Kopf.

Eine interne Fahndung führte bislang nicht zur Identifizierung des Mannes, so dass das Amtsgericht Braunschweig das Bild nun zur Veröffentlichung freigab. Wer Hinweise auf die Identität der auf dem Foto abgebildeten Person geben kann, wird gebeten, sich telefonisch im Polizeikommissariat Mitte unter der Rufnummer (0531) 476-3115 zu melden. red