Braunschweig: Alkoholisierter VW-Fahrer bei Unfallflucht erwischt

Die Braunschweiger Polizei hat am Mittwochabend in der Vorwerksiedlung einen alkoholisierten VW-Fahrer erwischt, der sich nach einem Zaun-Unfall unerlaubt entfernt hatte. (Symbolbild)

Ein 46-jähriger Autofahrer hat am Mittwochabend gegen 18.40 Uhr in einer Linkskurve in der Braunschweiger Vorwerksiedlung die Kontrolle über seinen VW Golf verloren und ist in einen Grundstückszaun in der Innsbrucker Straße gefahren.

Braunschweig: 46-Jähriger fährt in Zaun, haut ab – und wird von Polizei gestoppt

Wie die Polizeiinspektion (PI) Braunschweig mitteilt, setzte der Mann anschließend seine Fahrt in Richtung Gifhorner Straße fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei konnte ihn jedoch nahe des Unfallortes stoppen, heißt es weiter – dort fanden die Beamten auch ein offenbar mitgeschleiftes Teilstück des betroffenen Zauns vor.

Polizei Braunschweig stellt Alkoholgeruch bei flüchtigem Fahrer fest – Führerschein weg, Verfahren eingeleitet

Weil die Polizisten bei dem 46-Jährigen Alkoholgeruch feststellten, veranlassten sie die Entnahme einer Blutprobe und stellten seinen Führerschein sicher. Der Mann muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubtem Entfernens vom Unfallort verantworten, so die PI Braunschweig abschließend. red