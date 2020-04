Braunschweiger Schulrechner unterstützen Corona-Forschung

Es ist die fünfte Woche, in der an Braunschweigs Schulen kein Unterricht stattfindet. Auch am Wilhelm-Gymnasium herrschte zuletzt gähnende Leere. Schüler und Lehrer sind zu Hause. Doch die Computer der Schule arbeiten auf Hochtouren. Sie sind bei Folding@home angemeldet und unterstützen so die Corona-Forschung. Weltweit wird an dem Virus geforscht mit dem Ziel, einen Impfstoff und Medikamente zur Bekämpfung der Atemwegserkrankung...