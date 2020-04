Braunschweig. Normalerweise springen die Rettungsschwimmer Ostermontag vor großem Publikum in den Mittellandkanal. Heute war ihr Motto: Wir bleiben zu Hause.

Anschwimmen der Braunschweiger DLRG: Hinein in die Badewanne!

Ostermontag ist eigentlich traditionell der Tag, an dem die Braunschweiger Ortsgruppe der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft DLRG zum Anschwimmen im Mittellandkanal einlädt. Jahr für Jahr treffen sich am Okerdüker in Watenbüttel viele Schaulustige, um die Rettungsschwimmer anzufeuern. Doch angesichts der Corona-Krise dieses Mal musste die Aktion ins Wasser fallen.

Allerdings: Ganz ohne Anschwimmen geht es auch nicht, fanden die Schwimmer. Also beschlossen sie kurzerhand, das Anschwimmen in ihren Badezimmern stattfinden zu lassen, wie DLRG-Pressesprecher Marcel Schrader mitteilt. Ab in die Badewannen! Herausgekommen ist ein Video, das auf Facebook, Youtube und Instagram zu sehen ist – verbunden mit der eindeutigen Botschaft: „Wir halten zusammen und bleiben mit Euch zu Hause!“