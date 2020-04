Eisdielen geschlossen: Trauriger Start in die neue Eis-Saison

Fuat Altunkaya (46) steht an seiner Eistheke und schaut auf einen entvölkerten Kohlmarkt. Es ist kurz vor Ostern, die Eissaison hat begonnen. Doch wer soll sein Eis kaufen? In der Stadt sind seit Wochen kaum noch Menschen unterwegs. Dennoch lassen die Braunschweiger „ihren“ Eismann vom Kohlmarkt in...