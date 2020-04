Täter schubst 61-Jährigen im Braunschweiger Westpark vom Fahrrad

Braunschweig. Das Opfer wird dabei schwer verletzt. Die Tat ereignete sich bereits am vergangenen Donnerstagmorgen. Der Unbekannte führte zwei Hunde Gassi.

Zu einer Körperverletzung, die sich bereits am vergangenen Donnerstag ereignete, sucht die Polizei dringend Zeugen. Ein 61-jähriger Mann fuhr gegen 9 Uhr mit seinem Fahrrad im Westpark in Richtung seines Kleingartens. Hierbei fuhr er an einem bislang unbekannten Mann vorbei, der zwei Hunde Gassi führte. Der Unbekannte, der laut Polizei als Mitte 45 Jahre alt und ungefähr 1,85 Meter groß beschrieben wird, lief dem 61-Jährigen nach dem Überholen hinterher und schubste ihn offensichtlich grundlos vom Rad. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich dabei schwer. Bislang konnten von ihm keine weiteren Angaben zum Geschehensablauf gemacht werden.

Wer Zeuge des geschilderten Sachverhaltes im Westpark vom letzten Donnerstagmorgen gewesen ist, meldet sich bitte im Polizeikommissariat Süd unter (0531) 4763515.