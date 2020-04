13.000 Schutzmasken für Braunschweiger Kliniken und Pflegeheime

Es ist ein Tropfen auf den heißen Stein: Am Montag hat die Stadt vom Land eine Lieferung mit 13.000 FFP-2-Masken erhalten. Diese medizinischen Mund- und Nasenschutzmasken seien vor allem für die Braunschweiger Kliniken und Pflegeheime gedacht, teilt die Stadtverwaltung mit. Außerdem seien Schutzkittel und Handschuhe geliefert worden. Die ersten Masken habe man noch am Montag an ein Alten- und Pflegeheim ausgeliefert.

Mittlerweile gibt es in Braunschweig fünf Todesfälle im Zusammenhang mit dem Corona-Virus. Wichtig ist dabei laut Sozialdezernentin Christine Arbogast der Hinweis, dass in der Statistik alle Menschen erfasst werden, bei denen das Virus nachgewiesen wurde. Ihr zufolge wird nicht differenziert, ob ein Patient an Covid-19 gestorben ist oder an einer anderen Vorerkrankung.

Arbogast weist außerdem darauf hin, dass das Virus bei manchen Menschen nicht nur die Lunge angreife, sondern auch das Herz. Auch dadurch könne man nicht immer im Detail bestimmen, woran ein Patient gestorben sei.

