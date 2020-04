Was damals anders war in der Braunschweiger Jaspersallee

Was macht diese Brücke hinter dem Theater bedeutsam? Sie erschließt das östliche Ringgebiet an zentraler Stelle. Dort lag der „Herzogliche Küchengarten“, eine große unbebaute Parkfläche. Sein Eigentümer, Herzog Wilhelm, dachte nicht daran, dieses Filetstück zu verkaufen. Bis zu seinem Tode 1884 kam die Stadtplanung im östlichen Ringgebiet also nicht voran. Er starb in seinem Herzogtum Oels und wurde im Braunschweiger Dom beigesetzt.

1888 wurde der Küchengarten verkauft. Jetzt war Platz für Bauten in der werdenden Großstadt Braunschweig

Danach konnte die begehrte Fläche erschlossen werden, weil sein Nachfolger als Landesherr, Prinzregent Albrecht von Preußen, sich 1888 den Küchengarten gern abkaufen ließ. In diesen Jahren war Braunschweig auf dem Wege zur Großstadt. Das erforderte repräsentative neue Gebäude für Ministerien, Polizei, Justiz und Bürgerschaft. Sie entstanden am Bohlweg bzw. zwischen Münz- und Casparistraße. Der Steinweg sollte vom Regierungsviertel auf eine „Prachtstraße für die höheren Stände“ (E.-A. Roloff) zuführen.

Das Theater verhinderte aber die Sicht auf diesen Boulevard. Also lenkte Stadtplaner Ludwig Winter den Verkehr um das Theater herum und entwarf eine schmale Brücke, die das neue Viertel eindrucksvoll öffnete. Hinter ihr trat man in eine andere Welt ein: die des Großbürgertums. Wer diese Karte betrachtet, wird sagen: Genauso sieht es dort aus. Stimmt fast. Die Häuser im Vordergrund rechts und links sind fast unverändert erhalten bzw. nach 1945 rekonstruiert, die Straßenführung blieb gleich, die Bäume sind so jung und frisch wie jetzt gerade wieder. Nur der Turm der Paulikirche fehlt, er wurde etwas später fertig.

Seit 1890 steht die Brücke am Ende des Boulevards

Und die Brücke selbst? Sie entstand 1890 und sah aus wie heute. Am 31. August 1902 änderte sich das: Hohe Figuren beherrschten sie nun. Für „Westermanns Illustrierte Monatshefte“ schrieb Karl Storck 1903: „Der monumentale Stil des Schmuckes, die glückliche Art der Gliederung, wobei den vier äußeren Postamenten durch die gleichartigen Löwen ein mehr allgemein dekorativer Charakter für die Fernwirkung verliehen wurde, im Gegensatz zu den vier individuell gestalteten Frauenfiguren für die inneren Postamente; die treffliche Art der plastischen Arbeit an sich, (...) das glückliche Zusammenspiel der Bildwerke untereinander, deren Zusammengehörigkeit zu einer höheren Einheit jedem sofort bewußt wird ‒ das alles erhebt den Bildschmuck dieser Brücke zu einer hervorragenden Leistung.“

Die vier Damen symbolisierten die Reichskrone, das Reichszepter und das Reichsschwert, die vierte schaute ins Buch der Geschichte, in dem sie den Namen von Kaiser Wilhelm I. fand. Der Sinn: Das Reich entstand durch das Schwert, die Fürsten boten dem preußischen König die Kaiserkrone an, das Szepter verkörperte die Reichsidee.

Der Autodidakt Ernst Müller fertigte die Figuren, die damals die Brücke über die Oker schmückten

Der Schöpfer dieser Figuren heißt Ernst Müller, stammte aus Ölper und war Kaufmann. Durch ein Ohrenleiden wurde er fast taub und beschloss, seinen Zeitvertreib zu einem neuen Beruf zu machen. Er begann als Handlanger, später als Handwerker in Stuck- und Steinwerkstätten zu arbeiten.

Der Umgang mit diesen Materialien war die erste Stufe auf dem Wege zum Künstler. Im Kunstgewerbemuseum von Berlin und als Zuschauer in der Anatomie der medizinischen Fakultät vertiefte er sein erworbenes und angelesenes Wissen.

Er wurde ohne akademische Ausbildung ein angesehener Künstler. 1928 starb er in Berlin, wo er seine Werkstatt gehabt hatte, und wurde wunschgemäß auf dem Friedhof seines Geburtsortes Ölper beerdigt. Der Krieg zerstörte sein Grabmal.

Das erste Haus rechts und das Nachbarhaus gehörten dem Hofmaurermeister Heise. Am Tage vor der Einweihung des Brückenschmucks ließ er in den hiesigen Tageszeitungen diese Anzeige erscheinen: „Habe während der Feier Balkon- und Fensterplätze in meinem Hause Kaiser Wilhelmstraße 87, dicht an der Brücke, zu 3 M und 2 M zu vermieten.“ Die Plätze waren begehrt.

Bei der großen Feier rühmte Oberbürgermeister Pockels vor allem devot den Verkauf des „Küchengartens“ durch den Prinzregenten: „Möge in diesem Denkmale für alle Zeiten fortleben die Erinnerung, dass wir unsere herrliche Kaiser-Wilhelm-Brücke (...) der stets bereiten Fürsorge und Freigiebigkeit Seiner Königlichen Hoheit, dem Prinzregenten Albrecht, verdanken.“

In den Bauten der Jasperallee wohnte die Oberschicht – jedoch meistens zur Miete

Zahlreiche bekannte Persönlichkeiten, Offiziere, Unternehmer, Staatsbeamte und vermögende Witwen wohnten in dieser Straße, in der Regel zur Miete. Die Eigentümer waren Handwerker, Architekten und Bauunternehmer, denen ein solches Haus als Kapitalanlage diente. In Heises Haus am Fluss bewohnten die Geschwister Dedekind die 1. Etage. Richard galt als einer der klügsten Köpfe seiner Zeit, ein hochrangiger Mathematiker, Mitglied der Akademien in Berlin, Göttingen, Paris, Rom, Ehrendoktor der Hochschulen in Zürich, Oslo und Braunschweig.

Seine Schwester Julie engagierte sich für die Rettung verwilderter junger Mädchen, unterrichtete im „Rettungshaus“ und machte später mit historischen Novellen auf sich aufmerksam. Die Wohnung maß 362 Quadratmeter, besaß sieben Zimmer und kostete die damals stattliche Monatsmiete von 209,95 Mark. Im Ersten Weltkrieg blieb das Denkmalensemble, auf das sie täglich schauten, unbehelligt, obwohl Metalle knapp waren.

Aber Postkarten aus den 1920-er und 30-er Jahren zeigen nur die Figuren, nicht aber die Löwen. Wo waren sie geblieben?

Im Jahr 1928 erhielten Straße und Brücke neue Namen. Sie hießen nun Friedensbrücke und Friedensallee

Dass Sozialdemokraten 1928 mit ihrer Mehrheit im Rat Brücke und Straße in Friedensbrücke und Friedensallee umbenannten, richtete sich gegen den Revanchismus rechter Parteien. Die Nationalsozialisten machten die Umbenennung rückgängig, obwohl sie, wie Hitler sagte, mit den „Kräften von gestern“ nicht verwechselt werden wollten.

Für ihren Krieg ließen sie die Denkmäler aus Metall abräumen, auch dieses Brückenensemble und die schmiedeeisernen Vorgartenzäune der Prachtstraße. Alles kam in die Hochöfen. Die Kaiser-Wilhelm-Straße heißt heute Jasperallee, benannt nach dem früheren Braunschweigischen Ministerpräsidenten, einem Verfolgten des NS-Staates, der jahrelang schuldlos in Haft saß und im KZ Bergen-Belsen sterben musste. Figuren für die Brücke forderte niemand mehr. Sie beschränkt sich seitdem pragmatisch auf die leergeräumten Postamente.