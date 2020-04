Braunschweiger Heime müssen Symptome bei Bewohnern sofort melden

Im Wohn- und Pflegeheim der Awo in Querum sind inzwischen sechs Bewohner an Covid-19 erkrankt. Das teilte Braunschweiger Feuerwehr-Leiter Torge Malchau am Donnerstag mit. Bereits am Montag war bekannt geworden, dass zwei Frauen (beide 87) infiziert sind. Alle Erkrankten wohnen Malchau zufolge im selben Wohnbereich und sind isoliert, so dass eine weitere Übertragung ausgeschlossen werden könne. „Nicht ausgeschlossen werden kann, dass weitere Bewohner an Covid-19 erkranken, weil die Inkubationszeit 14 Tage beträgt und die Maßnahmen erst in den letzten Tagen gegriffen haben“, sagt er.

Ihm zufolge steht das Gesundheitsamt mehrfach täglich mit der Heimleitung in Kontakt. Auch alle anderen Alten- und Pflegeheime seien in den letzten Tagen vom Gesundheitsamt begangen worden. Man habe unter anderem die Betretungs- und Besuchsverbote kontrolliert, um sicherzugehen, dass die Bewohner sicher sind.

Wie Malchau erläutert, wurde jetzt auch eine Meldestelle eingerichtet: Alten- und Pflegeeinrichtungen müssen umgehend das Gesundheitsamt informieren, wenn Bewohner grippeähnliche Symptome haben, etwa Fieber und Husten. Ziel sei es, dann schnell Tests auf Covid-19 zu veranlassen.

