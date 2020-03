Lieferstress: Sushi, Pizza & Co kommen jetzt nach Hause

„Mono“-Betreiber Hendrik Borgmann (41) ist erstmal ein Stück erleichtert. Er hat die von der Stadt verfügte Schließung auch seines Restaurants an jenem denkwürdigen 21. März 2020 erstmal überstanden. Punkt 18 Uhr war auch das „Mono“ im neuen Langerfeldt-Ensemble am Papenstieg dicht – und es begann eine neue Zeit, praktisch von einer Sekunde auf die nächste, wie er sagt.

„Von einer Sekunde auf die nächste neu erfinden“

„Das war hart. Wir mussten uns ein Stück neu erfinden, neue Ideen kreieren, Tag für Tag Umsätze generieren, die den weiterlaufenden Kostenapparat decken“, berichtet der 41-Jährige. Die „Krise“ ist vorerst überstanden. Borgmann und sein Team haben von heute auf morgen, praktisch aus dem Stand, auf den Take-away-Modus umgestellt und beliefern ihrer Kundschaft mit frischem Sushi und anderen asiatischen Gerichten. Das Sushi kommt nun nach Hause.

Knöllchen-Ärger verhagelt den Start

Der Lieferservice funktioniere inzwischen gut, sagt Borgmann, nach anfänglichem Zurechtruckeln. Und das hat seine eigene Geschichte, die hier auch erzählt werden will. Los ging alles mit jener Allgemeinverfügung der Stadt vom 20. März: Alle Restaurants sind ab morgen zu schließen. Was tun? Klar ist: Es muss schnell ein Notfallplan her, um die schwere Zeit zu überstehen. Und der heißt: Bis auf Weiteres Kurzarbeit für den Großteil der rund 40 Mitarbeiter, die verbliebenen organisieren einen Lieferservice, um das Restaurant einigermaßen über Wasser zu halten. Drei Lieferfahrzeuge sind schnell organisiert, hinzu kommt ein Fahrradkurier – und die Bestellungen gehen auch wirklich ein.

Doch dann tritt ein weiterer Akteur auf den Plan: in Form einer städtischen Politesse. Die nimmt ihre Arbeit wirklich sehr ernst, wie es sich gehört. Auch in Corona-Zeiten. Sie verteilt, wie es das Gesetz vorsieht, Knöllchen an alle Fahrzeughalter, die verbotenerweise in der City parken. Auch am Papenstieg, vor dem „Mono“ wird sie fündig. Das „Mono“ kassiert ein Verwarngeld in Höhe von 30 Euro, wie sich Mono-Mitbetreiber Jörn Clausen erinnert. Man habe dann am nächsten Tag versucht, durch einen Zettel hinter der Windschutzscheibe die missliche Situation, in der man sich zurzeit befinde, darzulegen. Ohne Erfolg. Das sei nicht ihr Problem, habe es geheißen. Tags darauf sei dann sogar schon von „Vorsatz“ die Rede gewesen, was bekanntlich erst recht ins Geld geht bei solchen Verstößen. Borgmann und Clausen wissen nicht, wie es weiter gehen soll. Sie wenden sich an einen Braunschweiger Bundestagsabgeordneten, das sollte die Wenden bringen. Die Stadt lockert ihre Bestimmungen: „Gastronomen, die aufgrund der Schließvorgaben einen Lieferdienst anbieten, können jetzt leichter für das Be- und Entladen halten. Die Stadt stellt kurzfristig Ausnahmegenehmigungen aus“, heißt es.

Stadt hat ein Einsehen mit den Gastronomen

Ein Freifahrtschein sei das aber nicht, sagt Hendrik Borgmann. Denn die Genehmigung, die er sich bei der Stadt geholt hat, erlaube lediglich, bis zu zehn Minuten zu halten – auf Bewohnerparkplätzen in Kurzparkzonen oder im eingeschränkten Halteverbot.

Und die Kunden, die ihr Sushi selbst abholen? Für sie gilt die Genehmigung natürlich nicht. Doch die „Mono“-Leute, die ihrem Lieblingslokal auch in Corona-Zeiten die Treue halten, erreichen ihr Restaurant auch zu Fuß.

Eine Kundin steht draußen am Abholfensterchen. Sie will kein Sushi, sie möchte 50 Euro los werden, sprich: einen Gutschein kaufen. „Man muss jetzt solidarisch sein“, sagt sie und meint: Menschen, die mitdenken, sollten jetzt Gutscheine kaufen, um „ihr“ Lieblingslokal zu retten. Will heißen: Das Essengehen zum jetzigen Zeitpunkt praktisch vorfinanzieren, um Braunschweigs Gastronomen liquide zu halten. Auch andere Lokalbetreiber schicken ihr Essen jetzt kreuz und quer durch die Stadt oder bieten es am Abholfenster an. Beispielsweise das „Il Sorriso“ schräg gegenüber am Papenstieg. Doch es laufe erst an, sagt uns der Betreiber. Man müsse schauen, wie es weiter geht.

Und dann gibt es da noch ein Problem: Die benötigten Verpackungen, heißt es inzwischen, könnten bald ebenso knapp werden wie Klopapier. Und dann?