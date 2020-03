Zwei Corona-Fälle in Braunschweiger Awo-Pflegeheim

Im Awo-Wohn- und Pflegeheim Querum sind zwei Bewohnerinnen (beide 87 Jahre) positiv auf Corona getestet worden. Das teilt der Awo-Bezirksverband am Montag mit. „Wir müssen leider feststellen, dass selbst unser frühzeitiges und weitreichendes Handeln keine Garantie für einen vollständigen Schutz bieten konnte und der Virus tragischerweise in der Einrichtung nachgewiesen wurde“, sagt der Vorstandsvorsitzende Rifat Fersahoglu-Weber.

Die Bewohnerinnen hätten Symptome gezeigt und seien am vergangenen Freitag und am Wochenende getestet worden. Man habe die schon immer umfassenden Hygienemaßnahmen in allen Arbeitsbereichen, die Betretungs- und Besuchsverbote und die Schutzmaßnahmen für Bewohnerinnen und Bewohner, aber auch für Mitarbeitende aufrechterhalten und frühzeitig verschärft, so Fersahoglu-Weber.

In dem Wohn- und Pflegeheim in Querum leben in drei getrennten Gebäudekomplexen 169 Bewohner. Die betroffenen Frauen wohnen im größten Komplex mit 95 Einzel- und 5 Doppelzimmern.

In enger Absprache mit dem Gesundheitsamt der Stadt seien gleich nach Bekanntwerden zusätzliche Schutzmaßnahmen für Bewohner und Mitarbeitende umgesetzt worden. Wie Pressesprecher Falk Hensel auf Anfrage erläutert, müssen in dem betroffenen Wohnbereich ab sofort alle Bewohner und Mitarbeiter Schutzmasken tragen.

Die beiden infizierten Frauen seien in ihren Zimmern isoliert. Zwischen ihrem Wohnbereich und anderen Wohnbereichen gebe es keinen Kontakt. Zum Gesundheitszustand der Frauen kann sich Hensel aus Datenschutzgründen nicht äußern. Ihm zufolge wurden bereits weitere Bewohnerinnen aus dem Umfeld der infizierten Frauen auf das Corona-Virus getestet – in diesen Fällen seien die Befunde erfreulicherweise negativ.

Aus Sicht der Awo wäre es grundsätzlich wünschenswert, jetzt sofort alle Bewohner und Mitarbeiter testen zu lassen, sagt Hensel. Insgesamt würde es sich dabei um rund 270 Menschen handeln. „Dann könnten wir ganz gezielt Infizierte von Nicht-Infizierten trennen.“ Allerdings könne die Awo so etwas nicht selbst veranlassen, sondern sei an die Weisung des Gesundheitsamtes gebunden.

Der Stand sei jetzt, dass weitere Tests bei Verdachtsfällen erfolgen sollen, also dann, wenn Symptome vorliegen. Die Stadtverwaltung teilt dazu auf Anfrage mit: „Es ist nicht aussagekräftig, wenn unsymptomatische Personen getestet werden. In der Regel ist der Test negativ, ohne dass man zugleich eine Erkrankung ausschließen kann. Dies deshalb nicht zu tun, ist auch die ausdrückliche Bitte derjenigen Stellen (Labore), die in Braunschweig derzeit die Tests auswerten. Daher beobachtet das Gesundheitsamt die Situation in allen Heimen und wird sofort abstreichen, wenn Symptome auftauchen.“

Awo-Chef Fersahoglu-Weber betont: „Wir tun alles dafür, unsere Bewohnerinnen und Bewohner und unsere Mitarbeitenden zu schützen. Ein besonderer Dank gilt den Kolleginnen und Kollegen in der Einrichtung, die über das normale Maß hinaus für die Bewohnerinnen und Bewohner da sind und unter erheblichem Druck und mit den erweiterten Schutzmaßnahmen ihre Arbeit professionell fortsetzen.“

