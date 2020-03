Braunschweiger Polizei schnappt Einbrecher

Braunschweig. Er und ein Komplize wollten in eine Baustofffirma in der Stobwasserstraße einsteigen.

Eine Autofahrerin hat am Samstag gegen 20.22 Uhr in der Stobwasserstraße zwei Personen, die versucht haben, über ein Fenster in eine Baustofffirma einzudringen beobachtet und die Polizei informiert. Als die Täter die Zeugin bemerkten, flüchteten sie. Aufgrund einer guten Personenbeschreibung konnte ein Tatverdächtiger in unmittelbarer Nähe zum Tatort festgenommen werden. Laut Polizei handelt es sich um einen 38-jährigen Braunschweiger. Er gab die Tat zu. Der zweite Tatverdächtige, der dunkel bekleidet war und eine Atemschutzmaske trug, konnte flüchten.