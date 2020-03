Braunschweiger Jugendzentrum B58 bleibt am jetzigen Standort

Ob das Jugendzentrum B58 saniert oder abgerissen und neugebaut wird, ist immer noch offen. Doch eines steht jetzt fest: Es soll so oder so am jetzigen Standort am Bültenweg bleiben. Das hat der Rat vergangene Woche mit den Stimmen von SPD, Grünen, Linken, BIBS und P² beschlossen. Die CDU kritisiert diese Entscheidung, auch AfD und FDP haben dagegen gestimmt. Zum Hintergrund: Das Jugendzentrum mit Konzertsaal, Band-Proberäumen,...