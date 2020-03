Braunschweig: Mehr als 200 Liefer- und Abholangebote gelistet

Schon mehr als 200 Liefer- und Abholangebote finden sich auf der Internetseite www.braunschweig.de/bestellen-liefern. Sie bietet Braunschweigern die Möglichkeit, sich über die Angebote zu informieren und die lokale Gastronomie und den stationären Handel zu unterstützen.

„Die Resonanz auf die Internetseite war überwältigend. In nur zwei Tagen haben sich mehr als 200 Gastronomen und Einzelhändler gemeldet, um in die Übersicht aufgenommen zu werden“, so Gerold Leppa, Geschäftsführer der Braunschweig Stadtmarketing GmbH und der Braunschweig Zukunft GmbH. „Das zeigt einmal mehr die Vielfalt der Gastronomieszene und der Einzelhandelslandschaft in Braunschweig.“

Um diese Vielfalt zu bewahren, komme es jetzt auch auf die Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger an. „Wir hoffen, dass viele Braunschweigerinnen und Braunschweiger die Liefer- und Abholangebote nutzen und damit den lokalen Gastronomie- und Einzelhandelsbetrieben in dieser schwierigen Zeit zur Seite stehen.“

Die aktuelle Situation stelle viele Betriebe im Stadtgebiet vor eine große Herausforderung, so Leppa. Die angeordneten Schließungen und die damit einhergehenden Umsatzeinbußen seien für viele inhabergeführte Geschäfte und Restaurants existenzbedrohend. Deshalb haben Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung, unterstützt vom Arbeitsausschuss Innenstadt Braunschweig und dem Arbeitsausschuss Tourismus Braunschweig am Dienstag die Internetseite ins Leben gerufen.

Weitere Händler und Gastronomen können sich direkt auf der Seite anmelden.

