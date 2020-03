Braunschweig. Nur zwei Patienten liegen im Krankenhaus. Alle anderen haben leichte Symptome und sind in häuslicher Isolation.

Braunschweig meldet am Sonntag 56 Corona-Infizierte

Die Zahl der Fälle von Infizierten in Braunschweig ist von Samstag (29) auf Sonntag (56) sprunghaft angestiegen. Die Zunahme von Freitag auf Samstag hatte bei vier gelegen. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, ergab die Auswertung der Daten allerdings, dass die jetzt dem Gesundheitsamt mitgeteilten Fälle zum Teil auf Abstrichen aus den vergangenen Tagen beruhten. „Die Ergebnisse wurden dem Gesundheitsamt von den Laboren jedoch gesammelt erst heute gemeldet. Insofern verteilt sich Zahl auf mehrere Tage.“

Derzeit liege die Zunahme an Fällen in Braunschweig damit im Schnitt bei etwa neun pro Tag. Gleichwohl sei davon auszugehen, dass diese Zahl täglicher Zunahmen weiter steigen werde. Die Stadt setze daher ihre Planungen für ein Behelfskrankenhaus mit Hochdruck fort, sagte Sozialdezernentin Christine Arbogast, die die Gefahrenabwehrleitung leitet.

Von den 56 bestätigten Fällen sind der Stadt zufolge bisher lediglich zwei im Krankenhaus, alle anderen haben nur leichte Symptome und bleiben in Absprache mit dem Gesundheitsamt in häuslicher Isolation. Das Gesundheitsamt ermittelt von allen bestätigten Fällen die Kontaktpersonen und ordnet entsprechend häusliche Isolation an. Eine Patientin ist bereits wieder genesen.

