Nach einer Körperverletzung am Inselwall in Braunschweig sucht die Polizei Zeugen.

Braunschweig. Nach einer Körperverletzung am Inselwall sucht die Polizei Zeugen. Ein Mann hatte sich darüber geärgert, dass ein Kind Steine in die Oker warf.

40-Jähriger wird in Braunschweig von Unbekanntem geschlagen

Die Polizei Braunschweig sucht Zeugen einer Körperverletzung. Bereits am 22. Februar sei es auf der Brücke, die von der Bammelsburger Straße in den Inselwall Park führt, zu der Körperverletzung gekommen, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Das 40-jährige Opfer sprach hier gegen 12.53 Uhr ein Kind an, das gerade Steine der Uferbefestigung in die Oker warf. Sofort sei der Mann von dem Vater des Kindes aufgefordert worden, das Kind in Ruhe zu lassen. Während des Streites sei das Opfer mehrfach gegen den Oberkörper geschlagen worden. Der Täter habe hierbei eine auffällige schwarz-weiße „Sir Benni Miles“-Jacke getragen.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen sieht es die Polizei als erforderlich an, zwei Zeugen ausfindig zu machen, die sich zum Tatzeitpunkt in unmittelbarer Nähe aufgehalten haben sollen. Hierbei handelt es sich um zwei Männer, die etwa 40 und 50 Jahre alt sind. Der ältere trug einen grauen Vollbart und hatte eine Schiebermütze auf. Beide Männer wurden nach der Tat vom Täter angesprochen.

Die Polizei sucht nun nach diesen beiden Personen und weiteren Zeugen des Geschehens. Hinweise an das Polizeikommissariat Mitte unter (0531) 476-3115. red