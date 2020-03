Die Polizei appelliert an die Vernunft und daran, sich an das Infektionsschutzgesetz zu halten.

Jugendliche lassen am Braunschweiger Nußberg Böller explodieren

Eine Zeugin hat der Polizei am Montagabend gemeldet, dass Jugendliche am Nußberg Böller explodieren ließen. Nach dem Eintreffen im Prinzenpark sprachen die Beamten, wie es weiter heißt, zahlreiche Platzverweise aus. Viele Jugendliche tranken alkoholische Getränke und hatten sich offensichtlich dort verabredet. Mit Blick auf die derzeitige Lage appelliert die Polizei Braunschweig an die Braunschweiger, den bisherigen Empfehlungen zu folgen und die Allgemeinverfügungen der Stadt Braunschweig zu beachten. Bei einer Nichtbeachtung der Auflagen und Verfügungen kann es sich unter Umständen um eine Straftat nach dem Infektionsschutzgesetz handeln.

Die Polizei Braunschweig weist zur Vermeidung von direkten Kontakten in diesem Zusammenhang nochmals auf die Möglichkeit der Online-Anzeige hin, die man unter www.onlinewache.polizei.niedersachsen.de aufgeben kann. Bei dringenden Anliegen und Soforteinsätzen ist die Polizei laut Mitteilung natürlich weiterhin unter den bekannten Rufnummern sowie unter 110 erreichbar und auch schnellstmöglich direkt vor Ort.