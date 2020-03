Corona-Virus: Erste Geschäfte schließen bereits

Antonio Mastronardi (46) steht in seinem Lokal und schaut aus dem Fenster. Draußen auf der Terrasse sitzen heute nur wenige Gäste. Was wird die Zukunft dem italienischen Gastronomen bringen? Die Frage geht dem Inhaber des Restaurants „Marco Polo“ an der Leipziger Straße nicht aus dem Kopf.Seit dem Wochenende, sagt er, kriege er die Folgen der Corona-Berichterstattung in den Medien immer stärker zu spüren. „Es kommen weniger Gäste.“ Was...