Nach Brand in Braunschweig: 62-Jährige in Klinik gestorben

Am Mittwochmorgen hat es in einem Mehrfamilienhaus in der Kruppstraße in Braunschweig – nahe dem Lokpark – gebrannt. Eine 62-jährige Frau ist dabei lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Feuerwehr am Mittwochmittag mitteilte, ist die Frau aufgrund ihrer schweren Brandverletzungen gestorben.

Lebensgefährlich verletzte Frau in brennender Wohnung gefunden

Wie Einsatzleiter Frank Hermanns berichtet, ist die Feuerwehr mit einem Großaufgebot zur Einsatzstelle gefahren, da gleich mehrere Nachbarn die Feuerwehr alarmiert und Qualm aus einer Wohnung im ersten Stock gemeldet haben – und Hilferufe gehört haben wollen.

Aufgrund der geschilderten Lage rückten Einsatzkräfte der Feuerwache Süd, der Hauptfeuerwache, der Ortsfeuerwehr Innenstadt und des Rettungsdienstes an – unter anderem auch der Rettungshubschrauber Christoph 30.

Wie die Feuerwehr mitteilt, konnten zwei Angriffstrupps aufgrund der Wohnungsverhältnisse nur mit großen Schwierigkeiten in die Brandwohnung vordringen. Die betroffenen Bewohner der anderen Wohnungen, die sich teilweise ins Treppenhaus begeben hatten, wurden in sichere Bereiche gebracht.

Die Suche nach der Verletzten gestaltete sich schwierig

Die Personensuche unter „Nullsicht“ gestaltete sich trotz Wärmebildkamera in der engen Wohnung sehr schwierig. Nach einigen Minuten konnte die brandverletzte Frau gefunden und ins Freie gebracht werden.

Dort wurde sie sofort durch die Besatzung eines Rettungswagens und die Notärzte des Christoph 30 und eines Notarzteinsatzfahrzeuges aus Braunschweig versorgt. Aufgrund der Schwere der Verletzungen wurde die Patientin mit dem Rettungshubschrauber in ein Verbrennungszentrum nach Hannover geflogen. Dort ist sie ihren schweren Verletzungen erlegen.

Der eigentliche Brand wurde schnell gelöscht. Die weiteren Aufräum- und Nachlöscharbeiten dauern zurzeit noch an.

Der Brandort wurde an die Kriminalpolizei übergeben

Außer der Schwerverletzten wurden drei weitere Bewohner des Hauses durch den Rettungsdienst betreut und untersucht. Im Einsatz waren zirka 50 Einsatzkräfte.

Der Brandort ist der Kriminalpolizei übergeben worden, um die Brandursache festzustellen.