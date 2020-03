Garagen voller Auto-Geschichte in Braunschweig

Seine Tage verbringt Jürgen Kolle am liebsten bei seinen Fahrzeugen. Zu sehen ist er in einer seiner Garagen am Falkenhorst 2b mit einem Ford Taunus 12 M „Weltkugel“ aus dem Jahr 1954. Kolle ist der zweite Besitzer. Die Zusatzausstattung des Wagens habe zur Produktionszeit so viel gekostet wie ein ganzer VW Käfer, sagt Kolle.