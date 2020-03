Braunschweig. Trickdiebe sind am Mittwoch in die Wohnung einer 88-Jährigen eingedrungen, durchsuchten die gesamte Wohnung und entwendeten die Türsprechanlage.

Schädlingsbefall – Trickdiebe mit neuer Masche in Braunschweig

Wie die Polizei meldet, klingelten die zwei Männer an der Wohnungstür einer Seniorin in einem Mehrfamilienhaus im Heidberg. Sie gaben vor, Schädlingsbekämpfer zu sein und eigentlich einen Termin in der Nachbarwohnung vereinbart zu haben. Da ihnen dort aber nicht geöffnet wurde, schlugen sie vor, die Zeit zu nutzen und stattdessen die Wohnung der 88-Jährigen zu überprüfen.

Nachdem die fremden Männer in die Wohnung gelangt waren, zeigten sie der Frau sogar noch ein paar „Krabbeltiere“, die sie angeblich gerade in ihrer Wohnung gefunden hätten, berichtet die Polizei. „Damit verstärkten sie den Vorwand, die gesamte Wohnung absuchen zu müssen. Nachdem sich die 88-jährige Wohnungsinhaberin einen Moment hingesetzt hatte, verschwanden die Männer und hinterließen geöffnete Schubladen und Kommoden“, heißt es im Bericht der Beamten. Mitgenommen haben die Täter die Türsprechanlage. Ob Schmuck oder andere Wertsachen entwendet wurden, müsse noch abschließend geklärt werden.