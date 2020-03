Braunschweiger Polizei fahndet nach Kiosk-Räuber

Zwei Kioske wurden am 10. und 12. Februar laut Mitteilung der Polizei in Broitzem und am Donauknoten überfallen. Jeweils kurz vor Schließung der Verkaufsstellen habe der maskierte Mann die Herausgabe von Bargeld und Zigaretten gefordert. Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, hielt er den Mitarbeiterinnen und einem Mitarbeiter eine Schusswaffe entgegen. In beiden Fällen gelang es dem Mann, mit seiner Beute zu fliehen.

Jetzt erließ das Amtsgericht Braunschweig den Beschluss, die Bilder der Überwachungskameras zu veröffentlichen, um den Mann zu identifizieren. Der Mann wird beschrieben als etwa 20 bis 25 Jahre alt und 1,70 bis 1,75 Meter groß. Er habe einen eher dunklen Hautteint, sprach Deutsch mit Akzent und war jeweils mit einem blauen Kapuzenpullover und dunkelblauer Jeans bekleidet. Er hatte eine dunkle Umhängetasche bei sich und trug in einem Fall ein rotes Base-Cap.

Personen, die Hinweise auf die Person oder zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter (0531) 476-2516 zu melden. red