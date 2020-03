23-Jähriger kippt in Braunschweig mit Ackerschlepper um

Dort verlor der Fahrer laut Polizei gegen 15.50 Uhr in einer Kurve die Kontrolle über sein landwirtschaftliches Zugfahrzeug. Ein Rad sei gegen einen Bordstein gestoßen. Der Ackerschlepper, der die Form eines Quads habe, sei umgekippt. Ein Notarzt habe den 23-Jährigen noch am Unfallort versorgt, bevor der Fahrer ins Krankenhaus gebracht worden sei. Das Fahrzeug sei nicht nur an der Seite, sondern auch an dem vorhandenen Dach des Überrollgitters beschädigt worden.

