Karneval 2020 in Braunschweig – der Schoduvel im Liveblog

Braunschweig. Am Sonntag übernehmen in Braunschweig die Narren die Stadt - beim Schoduvel, Norddeutschlands größtem Karnevalsumzug. Wir berichten live.

Karneval in der Löwenstadt: Zig Tonnen Kamelle, hunderttausende Besucher, ein Lindwurm von gut sechs Kilometern Länge – beim Schoduvel in Braunschweig wird wahrlich der Teufel des Winters verscheucht und die Stadt versinkt in einem Meer aus buntverkleideten Narren.

Wir berichten live – vom Aufstellen der Wagen am Morgen bis hin zur großen Zugparty in der Braunschweiger Stadthalle am Abend. Viel Spaß in unserem Liveblog zum Schoduvel 2020.

Alles, was man zum Schoduvel 2020 wissen muss, gibt es hier .