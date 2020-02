Katze starb bei Brand im Braunschweiger Stadtteil Broitzem

In Broitzem im Starenweg hat es am Mittwoch gebrannt.

Zu einem Brand ist es am Mittwochvormittag in einem Mehrfamilienhaus in Broitzem gekommen. Nachdem der Brand gelöscht war, fand die Feuerwehr eine tote Katze in der Wohnung.

Laut Feuerwehr war das Feuer im dritten Stock des Hauses im Starenweg ausgebrochen. Zunächst gingen die Einsatzkräfte noch davon aus, dass sich eine Person in der Wohnung aufhält. Dieses bestätigte sich im Laufe der Löscharbeiten nicht.

Atemschutztrupps löschen den Brand

Vor Ort waren die Berufsfeuerwehr Braunschweig und die Wehren aus Broitzem und Rüningen. Die Rettungskräfte gingen unter Atemschutz in das Gebäude und konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen.

Dabei stellten sie fest, dass sich kein Mensch, aber dafür eine tote Katze in der Wohnung befand. Diese ist augenscheinlich durch den Brand gestorben.

Starke Schäden in der Wohnung

In der Wohnung gibt es starke Rauch- und Rußschäden. Wo der Bewohner der Wohnung sich befand, steht bis dato nicht fest. lh