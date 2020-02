Jan Brendel ist Braunschweigs Schoduvel-Stimme im TV

Am Sonntag, 23. Februar, sind in Braunschweig wieder die Jecken los. Karneval-Fans können den größten Karnevalsumzug Norddeutschlands an diesem Tag ab 13 Uhr live im NDR-Fernsehen oder auch online per Livestream verfolgen. Ein eigener Moderatoren-MotivwagenDie Übertragung findet, wie das...