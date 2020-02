CDU-Fraktion Braunschweig: Keine Zustimmung für Haushalt 2020

Am Dienstag steht im Braunschweiger Rat die Abstimmung über den 900-Millionen-Haushalt für das laufende Jahr an. Es wird eine knappe Mehrheit geben. CDU-Fraktionschef Thorsten erläutert im Interview, was ihn am Entwurf der Verwaltung stört. Herr Köster, die CDU will den Haushalt ablehnen. Warum?...