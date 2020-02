Trickbetrüger flüchten in Braunschweig ohne Beute

Ein etwa 40 bis 45 Jahre alter Mann im grauen Overall klingelte laut Polizeibericht an der Wohnungstür der 80-Jährigen in der Hugo-Luther-Straße. Der Unbekannte gab vor, Wasserwerker zu sein und wies die alte Dame an, den Wasserhahn in der Küche im Auge zu behalten.

Derweil war offensichtlich ein weiterer Unbekannter in die Wohnung gelangt und durchsuchte in den anderen Zimmern Schränke und Behältnisse. Nach kurzer Zeit verschwand der Verdächtige plötzlich aus der Wohnung, und die Rentnerin bemerkte sogleich die Unordnung.

Eine erste Durchsicht habe ergeben, dass offenbar nichts gestohlen worden war. Die 80-Jährige beschrieb den Täter wir folgt: etwa 1,85 Meter groß, pummelige Statur, dunkle Kurzhaarfrisur, keine Brille oder Bart. Er habe Hochdeutsch gesprochen.

Wer Hinweise auf die unbekannten Verdächtigen geben kann wird gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter in Verbindung zu setzen.