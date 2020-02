Braunschweiger Polizei erwischt Autofahrerin mit 4 Promille

Sie hätten zum Teil massive Ausfallerscheinungen gezeigt. Am Sonntagmorgen erhielt die Polizei gegen 7 Uhr einen Hinweis auf einen Radfahrer, der sich mitten auf der Straße und über mehrere Fahrstreifen hinweg schwankend fortbewege. Am Bienroder Weg entdeckten die Beamten einen Mann, auf den die Beschreibung zutraf. Um ihn zu stoppen, positionierten sie ihren Funkstreifenwagen quer auf dem Radweg. „Das Reaktionsvermögen des Radfahrers war so stark beeinträchtigt, dass er nur knapp vor dem Auto zum Stehen kam“, heißt es im Polizeibericht. Der 20-Jährige räumte ein, mehrere große Dosen Bier getrunken zu haben. Ein Alcotest ergab einen Wert von etwa zwei Promille. Um den Mann an der Weiterfahrt zu hindern, stellten die Beamten das Rad bis zum nächsten Tag sicher.

Am Sonntag gegen 15.45 Uhr teilten Zeugen erneut Beobachtungen mit, die zunächst auf einen rein medizinischen Notfall schließen ließen. Ein Wagen fuhr in Schrittgeschwindigkeit auf der Friedrich-Voigtländer-Straße – mal dicht an der Mittellinie, dann zurück in Richtung des Gehwegs und mit Schlenkern in den Gegenverkehr. Dort kam das Fahrzeug schließlich zum Stehen. Die Fahrerin, die noch ansprechbar war, wurde von einer Rettungsdienstbesatzung untersucht. Außer Alkoholgeruch konnte diese aber nichts Auffälliges feststellen. Die Polizisten notierten schließlich einen Atemalkoholwert von über vier Promille. Nachdem der 61-Jährigen eine Blutprobe entnommen worden war, brachte ein Krankenwagen sie zur Überwachung und Ausnüchterung ins Krankenhaus.