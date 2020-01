Der 34-jährige Täter muss sich nun in einem Strafverfahren wegen schweren Raubes verantworten (Symbolfoto).

Braunschweig. Bei einem Überfall in Stöckheim bedrohte der Täter sein Opfer mit einem Messer. Kurz darauf wurde er gefasst – wegen einer guten Täterbeschreibung.

70-Jähriger in Braunschweig überfallen – Täter droht mit Messer

In Stöckheim ist ein 70-jähriger Mann am späten Dienstagabend Opfer eines Überfalls geworden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilt, konnte der mutmaßliche Täter gefasst werden – wegen einer guten Täterbeschreibung. Er hatte den 70-Jährigen mit einem Messer bedroht.

34-Jähriger droht 70-Jährigem mit Messer

Der 34-jährige Täter näherte sich seinem Opfer, als sich dieses von der Straßenbahn auf dem Heimweg befand. Er forderte den 70-Jährigen auf, seine Kamera herauszugeben – mit gezogenem Messer in der Hand. „In einem kurzen Gerangel stützte der Senior und erlitt eine Schnittverletzung an der Hand“, berichtet die Polizei.

Der 34-Jährige konnte mit der Kamera flüchten – zunächst. Da das Opfer in der Lage war, den Täter gut zu beschreiben, nahm ihn eine Streifenwagenbesatzung kurze Zeit später fest. Die geraubte Kamera trug der 34-Jährige noch bei sich.

Täter droht Strafverfahren wegen schweren Raubes

Nach den ersten polizeilichen Befragungen und Vernehmungen verzichtete die Staatsanwaltschaft Braunschweig am Mittwochvormittag wegen fehlender Haftgründe auf die Beantragung eines Untersuchungshaftbefehls. Dennoch muss sich der 34-Jährige nun in einem Strafverfahren wegen schweren Raubes verantworten. feu