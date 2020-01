Gäste ärgern sich: Neue Heidberg-Sauna erhält kein Tauchbecken

Die Bauarbeiten für das neue Hallenbad im Heidberg gehen voran. Das alte Bad mit 25-Meter-Halle und Sauna war im vergangenen Jahr abgerissen worden. Der Neubau entsteht jetzt am alten Standort, also direkt am bestehenden Sportbad mit der 50-Meter-Halle. Die Bodenplatte ist schon fertig, zurzeit werden die Innenwände des Kellers errichtet. Die Eröffnung ist laut der Stadtbad GmbH für Anfang 2021 geplant. Das neue Hallenbad soll auch...