TU Braunschweig zählt Radfahrer

Was ist das denn, fragen sich erstaunte Fußgänger an der Küchenstraße. Ein unscheinbarer grauer Kasten hängt an der Kreuzung zum Meinhardshof. Des Rätsels Lösung: Radfahrer-Zählung durch die TU Braunschweig. Radfahrer-Zählung, das hieß in Braunschweig bislang: Automatisch ging nichts. Es wurde...