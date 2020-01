Hundewelpen in Quarantäne im Braunschweiger Tierheim Biberweg

Die am frühen Sonntagmorgen in einem Wagen auf der A2 im Kofferraum entdeckten und von der Polizei beschlagnahmten sechs Hundewelpen, wir berichteten, befinden sich in der Obhut des Braunschweiger Tierheims am Biberweg. Ihnen geht es gut. Die zehn Wochen alten Tiere – vier Labrador-Welpen und zwei...