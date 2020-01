Schüler erwecken Legosteine zum Leben

Beim Wettbewerb First Lego League im Braunschweiger Wilhelm-Gymnasium maßen sich zwölf Teams aus der Region, aber auch aus Magdeburg, Burgwedel, Lehrte und aus Horn bei Bremen unter anderem im Bauen von Robotern aus Lego-Steinen. Der Verein Steineland Harz und Heide zeigte zudem in einer Ausstellung, was aus Legosteinen noch alles entstehen kann.

Foto: Katharina Lohse