50-Jähriger starb bei Brand in Braunschweiger Gartenverein

Beim Brand einer Gartenlaube im Gartenverein Nibelungen in Braunschweig ist in der Nacht zu Donnerstag ein Mann ums Leben gekommen. Eine Frau erlitt eine Rauchvergiftung. Das teilte die Feuerwehr am frühen Donnerstagmorgen mit. Laut Polizei war der Tote 50 Jahre alt.

Frau weist Feuerwehr auf weitere Person in brennender Gartenlaube hin

Der Alarm ging bei der Feuerwehr um 2.13 Uhr ein. Auf der Anfahrt erfuhren die Wehrleute, dass sich in der brennenden Gartenlaube Menschen aufhalten sollen. „Beim Eintreffen an der Zufahrt zum Gartenverein war der Feuerschein der brennenden Gartenlaube deutlich zu erkennen“, berichtet Einsatzleiter André Völzke. Als die Feuerwehr eintraf, kümmerte sich die Polizei an der Parzelle bereits um eine Frau, die die Wehrleute darauf hinwies, dass sich in der Laube noch jemand befindet.

Feuerwehr muss Toten aus Trümmern bergen

Die Feuerwehr begann sofort, die Flammen zu löschen, wobei sich die Wasserversorgung als schwierig erwies: Eine 650 Meter lange Schlauchleitung musste gelegt werden. Nachdem der Brand gelöscht war, kam die schreckliche Erkenntnis: „Leider konnte die zweite Person nur noch tot aus den Überresten der Gartenlaube geborgen werden“, sagte Völzke. Die Brandursache ist noch unklar. Die Polizei ermittelt. Der Einsatz dauerte vis etwa 5.30 Uhr. feu

Die Kommentarfunktion wurde für diesen Artikel deaktiviert.