Wer folgt im Dom und in der Klosterkirche Riddagshausen?

Gleich zwei Verabschiedungen fanden an diesem Wochenende statt: Dompfarrerin Katja Witte-Knoblauch wurde am Samstag während des Mittagsgebets in Dom von ihren Aufgaben entpflichtet. Im Februar beginnt sie als neue Pröpstin und Gemeindepfarrerin in Helmstedt. Auch ihr Mann verlässt Braunschweig: Bernhard Knoblauch, Pfarrer in Riddagshausen, wird Berufsschulpfarrer in Helmstedt. Er wurde am Sonntag in einem Gottesdienst in der...