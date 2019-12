Jahresrückblick: Das war im Jahr 2019 in Braunschweig los

Braunschweig. Spenden für Nuri, Mord im D-Zug, AfD-Parteitag – in Braunschweig war viel los in 2019. Unsere Chronik fasst das Jahr zusammen.

Das Jahr 2019 endet - es war voller Themen, Neuerungen und Nachrichten. In Braunschweig ist nach 24 Jahren das Ringgleis fertiggestellt worden. Noch sind zwar einige Umwege in Kauf zu nehmen, aber endlich geht es auf dem Ringgleis einmal rund um Braunschweig .

Fridays for Future haben auch in Braunschweig für das Klima demonstriert. Initiiert von der schwedischen Schülerin Greta Thunberg gingen auch in der Löwenstadt an den Freitagen Schüler auf die Straße, um für den Klimaschutz zu demonstrieren . Unterstützung gab es von Studenten, Wissenschaftlern und anderen Gruppen.

Ein großes Thema über das Jahr war die Burgpassage in Braunschweig, die eigentlich schon im Umbau zur „Burggasse“ stecken sollte. Allerdings weigerte sich ein Mieter auszuziehen – und so steht das Projekt still. Doch nicht nur an der Burgpassage sollte die Stadt ihr Gesicht ändern. Zwischen Welfenhof und Hutfiltern entsteht eine neue Hauptgeschäftsstraße in der City .

Wie läuft der Verkehr in Braunschweig? Das war ebenfalls ein Thema in 2019 . Die Verkehrs AG änderte den Fahrplan und die Radfahrer machten auf Probleme im Straßenverkehr aufmerksam. Auch kulturell gab es Neuerungen: Westand und Kufa-Haus sind am Westbahnhof am Start .

Und was gab es sportlich? Die Basketball-Löwen Braunschweig trennten sich nach drei Jahren von Erfolgstrainer Menz, die Lions machten das Dutzend an deutschen Titeln voll und der BTHC feierte gleich zwei Aufstiege . Bei Eintracht Braunschweig gab es ein turbulentes Jahr mit diversen Trainerwechseln – und keinen Aufstieg.

Lesen Sie auch:

– Der Jahresrückblick für Deutschland und die Welt

– Der Jahresrückblick für Wolfsburg

– Der Jahresrückblick für Salzgitter

– Der Jahresrückblick für den Kreis Wolfenbüttel

– Der Jahresrückblick für den Kreis Gifhorn

– Der Jahresrückblick für den Kreis Helmstedt

– Der Jahresrückblick für den Kreis Peine

Das war das Jahr 2019 in Braunschweig – die Chronik

21. Januar: Lehrer verhindert Katastrophe

Auf dem Weg zum Skifahren in den Alpen entkommen Oberstufenschüler und Lehrer der Sally-Perel-Gesamtschule in Volkmarode nur knapp einer Katastrophe: Ihr Busfahrer hat nahe Nürnberg einen Herzinfarkt und wird bewusstlos – bei Tempo 100. Lehrer Fred Lorenz greift sofort ein und verhindert eine Kollision. Aufgrund dieses Einsatzes gehört er später zu den Kandidaten für den „Braunschweiger des Jahres 2019“ und wird von unseren Lesern auf den dritten Platz gewählt.

21. Februar: Jasperallee-Bäume werden gefällt

In den frühen Morgenstunden am Donnerstag, 21. Februar 2019, hat die Stadt an der Jasperallee Bäume gefällt. Foto: Jörn Stachura

Die Stadtverwaltung lässt die ersten 27 der insgesamt 87 Silber-Ahorne an der Jasperallee fällen. Wenig später werden junge Winterlinden mit einer Höhe von fünf bis sieben Metern gepflanzt. Auch die restlichen Ahorne verschwinden noch im Laufe des Jahres, und kurz vor Weihnachten ist der Mittelstreifen komplett mit insgesamt 114 neuen Bäumen bepflanzt. Ein Wachstumssubstrat soll dafür sorgen, dass sie besser gedeihen als ihre Vorgänger.

14. März: Tim Mälzer stellt BraWo-Restaurant vor

Der TV-Koch Tim Mälzer wird Partner des neuen Restaurants „Überland“ im

18. Stock des Business-Centers II im BraWo-Park, Braunschweigs höchstem Büroturm. Mehr als drei Jahre nach der Eröffnung des BraWo-Parks gibt es nun ein Konzept für das Restaurant. Mälzer präsentiert es zusammen mit Gastronom Lars Nussbaum und Restaurantleiter Jimmy Ledemazel. Die Speisekarte soll seine Handschrift tragen. Zur Eröffnung am 29. Mai fehlt Mälzer allerdings krankheitsbedingt.

8. April: Vorlesungen im Zirkuszelt beginnen

Foto: Karsten Mentasti

Mit dem Beginn des Sommersemesters nimmt die Technische Universität das Zirkuszelt „Tentomax“ zwischen dem Haus der Wissenschaft und dem Bültenweg in Betrieb. Es soll für 22 Monate im Einsatz sein. Hintergrund ist die Sanierung des Audimax, und danach werden noch zwei Chemiehörsäle saniert. Zeitweise gibt es im Zelt Probleme mit Kühlung und Heizung.

29. April: Spatenstich für neue Lungenklinik

Auf dem Gelände des Städtischen Klinikums an der Salzdahlumer Straße beginnt der Bau einer Lungenklinik. Nötig wird dies wegen der Schließung des St.-Vinzenz-Krankenhauses. Der Neubau ist nur eines von vielen Bauvorhaben des Klinikums: Im Rahmen des Zwei-Standorte-Konzeptes sind etliche weitere Neubauten vorgesehen ; das Klinikum braucht dafür Kredite in Höhe von fast 400 Millionen Euro.

26. Mai: Weltrekord beim „Walk4Help“

Einige tausend Menschen beteiligen sich an dem Benefizlauf „Walk4Help“, organisiert von der United-Kids-Foundations, dem Kinderhilfswerk der Volksbank BraWo. Sie laufen gemeinsam insgesamt 52.482 Kilometer. Weil sie damit die größte Walk-Staffel der Welt auf die Beine stellen, gibt es einen Eintrag ins Buch der Rekorde. Außerdem laufen sie für einen guten Zweck: Mehr als 1,1 Millionen Euro kommen für den Kampf gegen Kinderarmut in unserer Region zusammen.

30. Mai: Polizei-Großeinsatz am Vatertag

Im Prinzenpark eskaliert am Abend die Lage. Die Polizei spricht von bis zu 150 Gewaltbereiten auf der Wiese am Nußberg. Ein großes Aufgebot ist schließlich vor Ort – schätzungsweise rund 100 Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst.

Polizei räumt die Cheyenne-Wiese im Braunschweiger Prinzenpark Gegen 22.30 Uhr räumen die Polizeibeamten den Park.

Letztlich endet der Vatertag weitgehend glimpflich. Einige der Feiernden kritisieren hinterher das Vorgehen der Polizei als teilweise zu aggressiv. Polizei-Inspektionsleiter Axel Werner lädt daraufhin zum Gespräch ein – einer der Beschwerdeführer nimmt daran teil.

25. Juni: Richard Borek wird Ehrenbürger

Richard Borek Foto: Jürgen Runo

Mit deutlicher Mehrheit entscheidet der Rat der Stadt,

dass Richard Borek sen. Ehrenbürger wird dass Richard Borek sen. Ehrenbürger wird Der Kaufmann und Unternehmer Richard Borek sen. hat am 10. Juli den Ehrenbürgerbrief von Oberbürgermeister Ulrich Markurth erhalten. Foto: Florian Kleinschmidt/Bestpixels.de Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

dass Richard Borek sen. Ehrenbürger wird Der Kaufmann und Unternehmer Richard Borek sen. hat am 10. Juli den Ehrenbürgerbrief von Oberbürgermeister Ulrich Markurth erhalten. Foto: Florian Kleinschmidt/Bestpixels.de Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

dass Richard Borek sen. Ehrenbürger wird Der Kaufmann und Unternehmer Richard Borek sen. hat am 10. Juli den Ehrenbürgerbrief von Oberbürgermeister Ulrich Markurth erhalten. Foto: Florian Kleinschmidt/Bestpixels.de Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

dass Richard Borek sen. Ehrenbürger wird Der Kaufmann und Unternehmer Richard Borek sen. hat am 10. Juli den Ehrenbürgerbrief von Oberbürgermeister Ulrich Markurth erhalten. Foto: Florian Kleinschmidt/Bestpixels.de Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

dass Richard Borek sen. Ehrenbürger wird Der Kaufmann und Unternehmer Richard Borek sen. hat am 10. Juli den Ehrenbürgerbrief von Oberbürgermeister Ulrich Markurth erhalten. Foto: Florian Kleinschmidt/Bestpixels.de Stimmen Sie ab 0 Bewertungen



dass Richard Borek sen. Ehrenbürger wird Der Kaufmann und Unternehmer Richard Borek sen. hat am 10. Juli den Ehrenbürgerbrief von Oberbürgermeister Ulrich Markurth erhalten. Foto: Florian Kleinschmidt/Bestpixels.de Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

dass Richard Borek sen. Ehrenbürger wird Der Kaufmann und Unternehmer Richard Borek sen. hat am 10. Juli den Ehrenbürgerbrief von Oberbürgermeister Ulrich Markurth erhalten. Foto: Florian Kleinschmidt/Bestpixels.de Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

dass Richard Borek sen. Ehrenbürger wird Der Kaufmann und Unternehmer Richard Borek sen. hat am 10. Juli den Ehrenbürgerbrief von Oberbürgermeister Ulrich Markurth erhalten. Foto: Florian Kleinschmidt/Bestpixels.de Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

dass Richard Borek sen. Ehrenbürger wird Der Kaufmann und Unternehmer Richard Borek sen. hat am 10. Juli den Ehrenbürgerbrief von Oberbürgermeister Ulrich Markurth erhalten. Foto: Florian Kleinschmidt/Bestpixels.de Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

dass Richard Borek sen. Ehrenbürger wird Der Kaufmann und Unternehmer Richard Borek sen. hat am 10. Juli den Ehrenbürgerbrief von Oberbürgermeister Ulrich Markurth erhalten. Foto: Florian Kleinschmidt/Bestpixels.de Stimmen Sie ab 0 Bewertungen



dass Richard Borek sen. Ehrenbürger wird Der Kaufmann und Unternehmer Richard Borek sen. hat am 10. Juli den Ehrenbürgerbrief von Oberbürgermeister Ulrich Markurth erhalten. Foto: Florian Kleinschmidt/Bestpixels.de Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

dass Richard Borek sen. Ehrenbürger wird Der Kaufmann und Unternehmer Richard Borek sen. hat am 10. Juli den Ehrenbürgerbrief von Oberbürgermeister Ulrich Markurth erhalten. Foto: Florian Kleinschmidt/Bestpixels.de Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

dass Richard Borek sen. Ehrenbürger wird Der Kaufmann und Unternehmer Richard Borek sen. hat am 10. Juli den Ehrenbürgerbrief von Oberbürgermeister Ulrich Markurth erhalten. Foto: Florian Kleinschmidt/Bestpixels.de Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

dass Richard Borek sen. Ehrenbürger wird Der Kaufmann und Unternehmer Richard Borek sen. hat am 10. Juli den Ehrenbürgerbrief von Oberbürgermeister Ulrich Markurth erhalten. Foto: Florian Kleinschmidt/Bestpixels.de Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

dass Richard Borek sen. Ehrenbürger wird Der Kaufmann und Unternehmer Richard Borek sen. hat am 10. Juli den Ehrenbürgerbrief von Oberbürgermeister Ulrich Markurth erhalten. Foto: Florian Kleinschmidt/Bestpixels.de Stimmen Sie ab 0 Bewertungen



dass Richard Borek sen. Ehrenbürger wird Der Kaufmann und Unternehmer Richard Borek sen. hat am 10. Juli den Ehrenbürgerbrief von Oberbürgermeister Ulrich Markurth erhalten. Foto: Florian Kleinschmidt/Bestpixels.de Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

dass Richard Borek sen. Ehrenbürger wird Der Kaufmann und Unternehmer Richard Borek sen. hat am 10. Juli den Ehrenbürgerbrief von Oberbürgermeister Ulrich Markurth erhalten. Foto: Florian Kleinschmidt/Bestpixels.de Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

dass Richard Borek sen. Ehrenbürger wird Der Kaufmann und Unternehmer Richard Borek sen. hat am 10. Juli den Ehrenbürgerbrief von Oberbürgermeister Ulrich Markurth erhalten. Foto: Florian Kleinschmidt/Bestpixels.de Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

dass Richard Borek sen. Ehrenbürger wird Der Kaufmann und Unternehmer Richard Borek sen. hat am 10. Juli den Ehrenbürgerbrief von Oberbürgermeister Ulrich Markurth erhalten. Foto: Florian Kleinschmidt/Bestpixels.de Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

dass Richard Borek sen. Ehrenbürger wird Der Kaufmann und Unternehmer Richard Borek sen. hat am 10. Juli den Ehrenbürgerbrief von Oberbürgermeister Ulrich Markurth erhalten. Foto: Florian Kleinschmidt/Bestpixels.de Stimmen Sie ab 0 Bewertungen



dass Richard Borek sen. Ehrenbürger wird Der Kaufmann und Unternehmer Richard Borek sen. hat am 10. Juli den Ehrenbürgerbrief von Oberbürgermeister Ulrich Markurth erhalten. Foto: Florian Kleinschmidt/Bestpixels.de Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

. Dies ist die höchste Ehre und Auszeichnung, die die Stadt zu vergeben hat. Oberbürgermeister Ulrich Markurth begründet dies unter anderem mit dem Einsatz der Borek-Stiftung für die Schulsozialarbeit und das Hospiz sowie mit dem Inklusionsprojekt „Quartier St. Leonhard“.

5. Juli: Mann ersticht 60-Jährige im „D-Zug“

Nach einem Streit in der Kneipe „D-Zug“ an der Friedrich-Wilhelm-Straße geht ein Mann mit einem Messer auf eine Frau (60) los und verletzt sie tödlich. Der Täter flüchtet zunächst. Nach der Veröffentlichung von Fahndungsfotos aus einer Überwachungskamera kann die Polizei jedoch einen Tatverdächtigen ausfindig machen und festnehmen. Es handelt sich um einen 26-jährigen Braunschweiger. Er kommt in Untersuchungshaft. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln wegen Mordes.

20. August: Tödlicher Unfall nach Verfolgungsfahrt

Bei einem schweren Unfall auf der Salzdahlumer Straße stirbt ein 33-Jähriger. Zwei Menschen werden schwer verletzt, darunter auch der Unfallverursacher (37). Dieser war zuvor vor der Autobahn-Polizei geflohen, um sich einer Kontrolle zu entziehen. Er raste über die Autobahn 39 und bog dann auf die Salzdahlumer Straße ab. Dort verlor er die Kontrolle und prallte auf das Auto des 33-Jährigen.

27. September: Grundstein für neues Heidberg-Hallenbad

46 Jahre ist es her, dass das Hallenbad Heidberg erbaut wurde. Weil es marode war, entsteht es nun neu. Der Abriss der alten Halle samt 25-Meter-Becken, Kursbecken und Sauna ist abgeschlossen, jetzt wird der Grundstein für den Neubau gelegt. Die geplanten Kosten liegen bei fast 11 Millionen Euro. Die Stadtbad-GmbH plant die Eröffnung für Anfang 2021. Das angrenzende 50-Meter-Sportbecken bleibt in der Bauphase weiterhin in Betrieb.

8. Oktober: Spenden-Aktion für den herzkranken Nuri

Nuri Foto: Privat

Die Eltern des kleinen Nuri (4) wenden sich mit der Bitte um Spenden an die Öffentlichkeit. Ihr Sohn hat nur ein halbes Herz und leidet unter dem lebensbedrohlichen Eiweißverlustsyndrom. Die Krankheit ist so selten, dass man nicht viel darüber weiß. Die Eltern setzen ihre Hoffnung in medizinische Forschung – und dafür wird Geld benötigt. Die Resonanz ist riesig: Innerhalb weniger Wochen kommen mehr als 100.000 Euro zusammen. Der Verein Fontanherzen startet nun ein Forschungsförderprojekt.

12. November: Rat wählt zwei neue Dezernenten

2020 erhält die Stadt ein neues Dezernat für Umwelt, Stadtgrün, Sport und Hochbau. Der Braunschweiger Architekt Holger Herlitschke (Grüne) wird es leiten. Zudem bekommt das Dezernat für Organisation, Personal und Ordnung einen neuen Chef, wenn Claus Ruppert Ende März in den Ruhestand geht. Nachfolger wird der Jurist Thorsten Kornblum (SPD) , jetziger Büroleiter von Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius. Der Rat wählt beide auf Vorschlag des Oberbürgermeisters.

14. November: Lars Dedekind wird neuer Propst

Lars Dedekind. Foto: Cornelia Steiner

Die Synode der evangelisch-lutherischen Propstei Braunschweig wählt Lars Dedekind zum neuen Propst. Er erhält im ersten Wahlgang 29 von 47 Stimmen und setzt sich damit gegen Magni-Pastor Henning Böger durch. Die Wahl ist nötig geworden, weil Pröpstin Uta Hirschler im Frühjahr in den Vorstand des Diakonischen Werks in Hannover gewechselt war.

30. November: Großdemo gegen AfD-Bundesparteitag

Das erste Adventswochenende steht ganz im Zeichen des AfD-Bundesparteitages in der VW-Halle und der Gegendemonstrationen. Der Protest, organisiert vom „Bündnis gegen Rechts“, beginnt am frühen Samstagmorgen, teils mit Straßenblockaden durch Antifa-Gruppen . Höhepunkt ist die Großkundgebung auf dem Schlossplatz, wo laut Polizei mehr als 20.000 Menschen zusammenkommen.