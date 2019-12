Der Zoo in Stöckheim öffnet Heiligabend von 10 bis 14 Uhr (Einlass bis 13 Uhr). Der Rundgang führt zu Tiger, Stachelschwein, Trampeltier, Nasenbär, Meerschweinchen, Königspython, Zwergotter und vielen mehr.

10 Tipps für Heiligabend in Braunschweig – tierisch und spritzig

An Heiligabend gibt’s mitunter viel zu tun: Geschenke in der letzten Minute kaufen, die gute Stube putzen, kochen, Baum schmücken, außerdem noch Krippenspiel, Weihnachtsschmaus und Bescherung… Wem das alles zu viel ist, der kann auch was ganz anderes machen.

1. Wie wär’s mit einer Erfrischung? Das Bad Gliesmarode öffnet am 24. Dezember von 9 bis 14 Uhr (Einlass bis 13 Uhr). Schwimmen, Planschen, Rutschen, alles ist möglich. Wer es heiß mag, kann dort außerdem auch in die Sauna gehen – sie öffnet von 10 bis 14 Uhr.

2. Ein Hauch von Winter lässt sich auf dem Kohlmarkt erleben. Die Eiszauber-Eisbahn lädt Heiligabend von 10.15 bis 15.15 Uhr zum Schlittschuhfahren ein.

3. Ein wenig Musik gefällig? Dann auf zum Hauptbahnhof! Dort steht das „KlaWir“ für jedermann und jedefrau. Wer will, kann selbst in die Tasten greifen – eine Anleitung für die ersten Schritte gibt’s direkt vor Ort. Oder man lauscht jenen, die beherzt eine Melodie spielen. Mitsingen, summen, jodeln, tanzen, klatschen... – alles ist erlaubt und erwünscht.

4. Tierische Einblicke gibt’s im Zoo in Stöckheim. Heiligabend ist von 10 bis 14 Uhr geöffnet (Einlass bis 13 Uhr). Der Rundgang führt zu Stachelschwein, Trampeltier, Nasenbär, Meerschweinchen, Königspython, Zwergotter, Tiger und vielen mehr.

5. Einen Adventskalender der etwas anderen Art präsentiert zurzeit das Staatstheater im Großen Haus. Am 24. Dezember wird um 12 Uhr das letzte Türchen geöffnet (Foyer 2. Rang). Gaby Krense liest aus „Pu feiert Weihnachten“ von Alan Alexander Milne.

6. Sport kann nie schaden, vor allem nicht vor den Feiertagen mit allerlei Festschmaus. Der neue Fitness-Parcours im Bürgerpark am Werkstättenweg zwischen Wohnmobilstellplatz und Kleingartenverein Okerwiese ist jederzeit zugänglich. Am Parcours gibt es eine Übungsanleitung, außerdem sind Videos zu den Übungen über einen QR-Code abrufbar. Auch im Prinzenpark kann man sich an mehreren Fitnessstationen auspowern.

7. Lustige oder spannende Ablenkung lässt sich im Astor-Filmtheater finden. Das Programm an Heiligabend lockt unter anderem mit Starwars, Rabe Socke, der Eiskönigin, Pettersson und Findus sowie Last Christmas.

8. Wahrscheinlich gibt es keinen besseren Tag als Heiligabend, um ganz in Ruhe das Ringgleis zu erkunden. Der Ringschluss ist seit Kurzem vollbracht. Das heißt: Auf fast 23 Kilometern Länge kommt man jetzt zu Fuß oder mit dem Rad einmal rund um die Stadt. An einigen Stellen sind noch Ausweichrouten eingerichtet.

9. Wer genug hat von Weihnachtsmusik und Klingelingeling, der kann am heiligen Abend ab 21 Uhr im Jolly Time zur „Balkan Clubnight“ gehen und zu türkischen, arabischen und albanischen Hits tanzen.

10. Das Tierheim am Biberweg feiert am 24. Dezember Bescherung für Tiere. Zwischen 10 und 12 Uhr können Besucher Geschenke abgeben. Der Wunschzettel: www.tierschutz-braunschweig.de. Es gibt Glühwein, Kaffee, Kinderpunsch und Gebäck.